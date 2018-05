Những loại nước uống "đánh bay" nắng nóng mùa hè

Thứ Bảy, ngày 05/05/2018 16:00 PM (GMT+7)

Những loại nước uống sau sẽ giúp bạn làm dịu cơn khát, rất tốt cho sức khỏe trong mùa hè.

1. Nước mía

Theo quan niệm của đông y, nước mía giúp giải nhiệt và thải độc rất tốt. Nước mía có thể dùng để chữa các bệnh đường hô hấp, sốt cao, bụng trướng đầy.

Để chữa suy nhược cơ thể, ăn uống kém, ngủ ít, bạn có thể dùng bài thuốc từ nước mía như sau: nước mía 300ml, trứng gà tươi 2 quả. Nước mía đun sôi, đập trứng vào để nhỏ lửa 3 phút, nhắc xuống. Ăn nóng.

Để làm đẹp da và tóc: nước rau má 100ml, nước dừa 50ml, nước mía 50ml. Hòa đều có thể thêm mật ong, sữa ong chúa. Uống đều.

2. Nước râu ngô

Nước râu ngô có chứa nhiều vitamin, giúp thanh nhiệt, trị mụn nhọt. Để giảm cân hay hạ cholesterol máu, uống nước râu ngô rất tốt.

3. Mướp đắng

Mướp đắng (hay khổ qua) có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, chống say nắng, sáng mắt, nhất là khi bị kiết lỵ do nóng. Mướp đắng mắt to sẽ ít đắng hơn mướp đắng đèo. Ngoài ra, trong điều kiện trời nóng, những người dễ bị ra mồ hôi hay bị nổi rôm sảy, ngứa, nấu nước khổ qua tắm một lần mỗi ngày làm giảm ngứa rõ rệt.

4. Sinh tố hoa quả

Mùa hè cũng là mùa các loại hoa quả nhiệt đới lên ngôi. Một ly sinh tố mỗi ngày sẽ giúp cung cấp đủ vitamin, khoáng chất, giúp bạn đẹp da đẹp tóc. Bạn có thể uống nước dừa, nước chanh, nước cam, sinh tố đu đủ, sinh tố xoài hay sinh tố dứa,... để đánh bay nắng nóng và cung cấp dưỡng chất cho cơ thể từ bên trong.

Ngoài ra, atiso, sắn dây, hay rau má cũng giúp giải nhiệt, làm mát cơ thể một cách hữu hiệu.