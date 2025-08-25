Kinh nghiệm xin visa Schengen của người làm công việc tự do

Thùy Trang, travel blogger và người viết tự do (freelancer writer), mới xin visa Schengen thành công lần thứ hai và dự kiến đi châu Âu trong tháng 8, nhập cảnh qua Pháp. Hơn một năm kể từ lần xin visa đầu tiên, Trang cho hay đã có một số thay đổi trong quá trình làm thủ tục. Cô khuyên "hãy làm chuẩn ngay từ khâu hồ sơ, để không cần bổ sung, không có vướng mắc, phát sinh, hay mất thêm chi phí".

Visa Schengen gồm nhiều loại: visa quá cảnh loại A (chỉ để transit, không được nhập cảnh), visa ngắn hạn loại C (công tác, du lịch, thăm thân, transit thời gian lâu và muốn ra ngoài chơi), visa dài hạn loại D (du học, lao động, khám bệnh). Khách du lịch sẽ xin loại C, tùy theo lịch trình có thể xin loại nhập cảnh một lần (Single Entry) hoặc nhiều lần (Multiple Entry).

Phí visa 80 euro (khoảng 2,6 triệu đồng), 35 euro cho trẻ em (6-12 tuổi). Khoản phí này không được trả lại dù trượt. Phí được nộp trực tiếp khi nộp hồ sơ.

Người xin visa bắt buộc phải nộp hồ sơ qua Trung tâm tiếp nhận TLScontact tại Hà Nội và TP HCM, không nộp qua Đại sứ quán, với phí dịch vụ 740.000 đồng (nộp tiền Việt, sau khi đặt lịch). Đặt lịch hẹn trước với trung tâm. Bắt buộc phải có tờ khai visa rồi mới đặt lịch hẹn. Nếu có việc đột xuất, có thể đổi lịch miễn phí một lần, trước 24 tiếng so với lịch hẹn.

Trang lưu ý xin visa Schengen tối thiểu trước 15 ngày và tối đa trước 6 tháng so với ngày dự định bay. Visa xin từ nước nào thì phải nhập cảnh/xuất cảnh ở nước đó. "Du khách có thể nhập cảnh vào nước khác nhưng thời gian lưu trú ở nước xin visa phải dài nhất", Trang cho hay.

Thùy Trang chụp ảnh tại Bỉ trong chuyến đi châu Âu mùa hè 2024. Ảnh: NVCC

Chuẩn bị hồ sơ

Theo Thùy Trang, giấy tờ xin visa Schengen cơ bản không khác biệt so với các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản. Hồ sơ của mỗi người sẽ gồm các nhóm giấy tờ cá nhân, chứng minh công việc, thu nhập, mục đích du lịch. Tất cả phải bằng tiếng Anh. Trang làm việc chủ yếu từ xa và tự do nên đã chuẩn bị thêm một số giấy tờ bên cạnh các yêu cầu cơ bản.

Giấy tờ cá nhân

- Hộ chiếu gốc, một bản photo tất cả các trang có visa và dấu xuất nhập cảnh

- Hộ chiếu cũ (nếu có, nộp bản gốc)

- Sổ hộ khẩu dịch

- Căn cước công dân công chứng

- Ảnh 3,5 x 4,5 cm chụp trên nền phông trắng. Một ảnh dán sẵn vào tờ khai visa, một ảnh nộp riêng.

Giấy tờ chứng minh công việc

Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm: bản sao công chứng hoặc photo đóng dấu công ty, song ngữ Anh - Việt. Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu.

Giấy xin phép đi du lịch (nghỉ phép) ghi thời gian đi và về, nên làm bản song ngữ Anh - Việt.

Bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc xác nhận mức lương lĩnh 3 tháng gần nhất: Bản gốc, có dấu mộc công ty, song ngữ Anh - Việt. "Nếu trong sao kê tài khoản có sẵn lương thì đánh dấu để dễ nhìn thấy", Trang nói.

Vì làm công việc tự do, Trang gửi trong hồ sơ các giấy tờ chứng minh khác như các bài báo cá nhân, các quyển sách đã xuất bản, thư mời các nhãn hàng/thương hiệu nổi tiếng, liên quan công việc freelancer.

Ngoài ra, Trang còn gửi kèm thư bằng tiếng Anh. Đây là phần quan trọng dù không yêu cầu, chủ yếu để chia sẻ mục đích du lịch trong sạch của bản thân, lịch sử du lịch những năm qua, giải trình về các nguồn thu, lý do vì sao sẽ quay trở lại Việt Nam.

Giấy tờ chứng minh thu nhập

- Sổ tiết kiệm ngân hàng tối thiểu 10.000 USD. Du khách ra ngân hàng xin đóng mộc. Thời hạn gửi của sổ tiết kiệm càng lâu càng tốt, thời gian xin giấy tờ từ ngân hàng không nên quá xa ngày đi nộp hồ sơ, dễ mất hiệu lực (trong vòng 14 ngày kể từ ngày xin xác nhận). "Tổng tiền tiết kiệm không nên quá nhiều mà cần tập trung vào phù hợp với mức lương và thu nhập của người xin visa", Trang cho biết.

- Xác nhận hạn mức thẻ tín dụng (có bao nhiêu thẻ nên trình hết để tăng uy tín về tài chính)

- Sao kê tài khoản cá nhân 3-6 tháng gần nhất: Bản gốc đóng dấu ngân hàng. Phần số dư nên bằng mức chi tiêu cho thời gian đi du lịch.

Giấy tờ chứng minh mục đích du lịch

- Lịch trình chi tiết từng ngày ở châu Âu: càng chi tiết càng tốt. Trang cho hay đã gửi lịch trình kỹ từng ngày giờ, tàu xe, số hiệu tàu xe cho 21 ngày ở châu Âu.

- Xác nhận đặt phòng khách sạn: Đặt phòng theo lịch trình. Các đêm ở trên xe giường nằm không đặt phòng cần ghi chú lại, tránh vênh.

- Bảo hiểm du lịch: mua gói cao cấp, hạn mức chi trả ít nhất 30.000 euro cho các chi phí y tế, tai nạn, hồi hương.

- Vé máy bay khứ hồi: du khách có thể đặt nhiều hãng hàng không, đặt dạng thanh toán sau. Vietnam Airlines có cho đặt hình thức này.

Giấy tờ Đại sứ quán yêu cầu

- Form điền thông tin xin visa Pháp (bản in màu có dán ảnh và ký tên). Chọn visa single hay multi. Thêm tờ France Visas ở cuối form điền.

- Giấy xác nhận lịch hẹn của TLScontact

- Giấy tờ cá nhân khác (tùy thuộc hồ sơ mỗi cá nhân)

- Ảnh chụp chung nếu là nhóm bạn/gia đình cùng đi.

Các lưu ý

Visa Schengen mới nhất của Trang. Ảnh: NVCC

Khi lên trung tâm tiếp nhận hồ sơ, cần mang theo toàn bộ giấy tờ gốc như: Tài chính, công việc, kết hôn, hộ khẩu hoặc giấy xác nhận cư trú, sổ đỏ, giấy khai sinh (của các con ruột, hoặc căn cước của các con ruột), căn cước của chồng hoặc vợ.

Điền tờ khai xin visa Pháp, điền xong kiểm tra kỹ, rồi in ra, ký tên, dán ảnh thẻ, kèm theo phần danh mục hồ sơ đính kèm.

Người xin visa nên đến sớm, trước giờ hẹn. Tại văn phòng TLS, nhân viên sẽ kiểm tra hồ sơ một lượt rồi hỏi, người xin nộp tiền, đi lăn tay và chụp ảnh. Ảnh này sẽ dán lên visa (nếu đỗ). Sau khi nộp hồ sơ, người xin sẽ nhận được một vài giấy tờ và cần giữ cẩn thận để khi đi nhận lại hộ chiếu mang theo nộp.

Thời gian hồ sơ xét duyệt 15-20 ngày (ngày làm việc). Nếu cần bổ sung hồ sơ, TLScontact sẽ gọi điện hoặc email. Toàn bộ quá trình sau khi nộp hồ sơ, người xin có thể theo dõi qua website chính thức. Có thể lựa chọn nhận lại hộ chiếu qua bưu điện (120.000 đồng một hồ sơ). Hộ chiếu và ảnh thẻ được trả trong một phong bì kín, đỗ hay trượt mở ra mới biết.

Trang lưu ý TLScontact chỉ giữ kết quả trong vòng 30 ngày. Sau khoảng thời gian này, hộ chiếu sẽ được hoàn trả lại nơi có trách nhiệm trả hộ chiếu của người xin. TLScontact không có sẵn dịch vụ photo, người xin visa phải tự đi ra ngoài in nếu thiếu giấy tờ.