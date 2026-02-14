Khách Việt ưa thích du lịch Trung Quốc dịp Tết Nguyên Đán 2026

Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com đã ghi nhận một sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng du lịch Tết Nguyên đán 2026 của du khách Việt. Không còn bó hẹp trong các hoạt động truyền thống, du khách đang có xu hướng đi du lịch nhiều hơn, ưu tiên các trải nghiệm cao cấp và mở rộng lựa chọn những điểm đến mới trên thế giới.

Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ dài ngày, tạo điều kiện cho du khách Việt Nam tìm kiếm những chuyến đi dài hơn. So với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu hàng không dịp Tết tại Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 77% cho các tuyến bay nội địa và 67% cho các tuyến quốc tế. Đây là tốc độ tăng trưởng rất cao trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định sức mua và nhu cầu du lịch của thị trường Việt Nam.

Nằm ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), Phượng Hoàng cổ trấn là điểm đến thu hút khách Việt Nam.

Đáng chú ý, nhu cầu của du khách Việt về chất lượng lưu trú cũng được nâng cao rõ rệt trong Tết Nguyên đán 2026. Trên nền tảng Trip.com, hơn một nửa số du khách (51%) lựa chọn khách sạn 5 sao cho kỳ nghỉ đầu năm, trong khi 30% ưu tiên phân khúc 4 sao; và chỉ 19% lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống.

Về lựa chọn điểm đến quốc tế dịp Tết Nguyên đán 2026, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 (sau Hàn Quốc) trong danh sách các quốc gia được khách Việt yêu thích nhất trên Trip.com, xét theo lượng đặt chỗ. Trong top 10 điểm đến quốc tế có tốc độ tăng trưởng lượng đặt chỗ nhanh nhất trên Trip.com, Trung Quốc đóng góp tới 3 điểm đến là Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải. Bên cạnh đó, Hàn Quốc hay các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines... vẫn duy trì sức hút ổn định với du khách Việt nhờ thủ tục đơn giản, giá cả phải chăng cùng sự đa dạng trong trải nghiệm.

Các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore... vẫn duy trì sức hút với du khách Việt trong dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán 2026, Nhật Bản dù xếp vị trí thứ 4 về lượng khách, nhưng lại sở hữu những "điểm nóng" về tăng trưởng lượng đặt chỗ nhanh nhất trên Trip.com, với thành phố Fukuoka và Nagoya ghi nhận mức tăng kỷ lục, lần lượt là hơn 300% và 200%. Đây cũng là 2 thành phố kết nối đường bay thẳng với Việt Nam, đồng thời gắn với các khu vực lân cận có nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Một điểm thú vị từ dữ liệu của Trip.com là du khách Việt đang có xu hướng lập kế hoạch cận ngày hơn đối với các chuyến đi nước ngoài. Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, nền tảng này ghi nhận 49% khách đặt vé trước 60 ngày; năm nay tỉ lệ này giảm xuống còn 46%. Đối với du lịch trong nước, tâm lý khách hàng tỏ ra ổn định hơn với khoảng 42% người thực hiện đặt chỗ sớm trước ít nhất 2 tháng.

Về đón khách quốc tế đến, Trip.com dự báo Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng khách quốc tế 60% trong dịp Tết. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là những thị trường gửi khách chủ đạo. Bên cạnh các thị trường truyền thống này, Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch ở các nhóm khách khác, như Tây Ban Nha (tăng hơn 300% so với cùng kỳ), Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (đều tăng trên 270% so với cùng kỳ).