Một món ăn đường phố Việt Nam giá rẻ bèo, khiến Tạ Đình Phong mê mẩn

Diễn viên kiêm nhà làm chương trình ẩm thực Tạ Đình Phong mới đây tiếp tục làm fan hâm mộ ẩm thực quốc tế chú ý khi đưa người xem đến thưởng thức bánh mì Việt Nam tại tiệm Bánh Mì Nếm ở khu Wan Chai (Hồng Kông, Trung Quốc). Trong video thuộc series ẩm thực trên trang cá nhân, nam tài tử không ngần ngại gọi bánh mì Việt là “sandwich Việt Nam" và dành nhiều lời khen cho lớp vỏ nhẹ, xốp cùng phần nhân đầy đặn.

Diễn viên Tạ Đình Phong mê mẩn món bánh mỳ Việt Nam.

Tạ Đình Phong mô tả cảm giác khi cắn miếng bánh: vỏ giòn rụm, ruột bông xốp, kết hợp với các lát thịt nguội xếp chồng và ba chỉ chiên tại chỗ tạo nên một tổ hợp vị chua-ngọt-mặn rất kích thích.

“Tất cả rau củ muối chua, củ cải, cà rốt, dưa chuột… được ướp chua chua, ngọt ngọt, rất vừa miệng và đặc biệt kích thích vị giác”, anh nói, thậm chí phải ăn luôn “trên xe” vì không thể chờ lâu. Nam diễn viên tin rằng chủ quán là người Việt nên hương vị khá chuẩn.

Tiệm sử dụng những ổ bánh mì truyền thống của Việt Nam giữa lòng Hồng Kông - nơi nhiều nhà hàng Việt thường pha lẫn khẩu vị Quảng Đông. Tiệm phục vụ 5 loại bánh mì, sử dụng thịt nguội tự sản xuất và pate nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam; quán từng được Michelin Guide vinh danh, thu hút đông đảo thực khách địa phương.

Bánh mì Việt Nam – từ ổ bánh ngoại lai thành biểu tượng quốc dân

Bánh mì vốn không phải món ăn bản địa. Nó theo chân người Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, ban đầu là những ổ baguette đặc ruột, cứng và chỉ xuất hiện trong các khu phố người Pháp. Thế nhưng, bằng sự linh hoạt rất Việt, người dân đã biến chiếc bánh “ngoại lai” ấy thành bánh mì Việt Nam – nhẹ hơn, xốp hơn, vỏ mỏng giòn, ruột rỗng và dễ kết hợp với nhiều loại nhân.

Từ một món ăn xa lạ, bánh mì dần bước ra khỏi khu phố Tây, đi vào đời sống bình dân, trở thành món ăn gắn bó với mọi tầng lớp – từ học sinh, công nhân đến giới văn phòng.

Cái hay của bánh mì Việt Nam nằm ở sự cân bằng

Điểm đặc biệt của bánh mì Việt Nam không nằm ở một nguyên liệu đắt tiền nào, mà ở sự cân bằng tinh tế. Một ổ bánh mì đúng điệu luôn có đủ vị: béo – mặn – chua – cay – thơm.

Nhân bánh có thể là thịt nguội, chả lụa, xíu mại, trứng ốp la, thịt nướng… nhưng không thể thiếu pate, bơ, đồ chua từ cà rốt – củ cải và rau mùi. Chính lớp đồ chua ấy làm giảm độ ngấy, tạo cảm giác nhẹ bụng – điều rất phù hợp với thói quen ăn nhanh của người Việt.

Bánh mì – món ăn của nhịp sống đô thị

Không phải ngẫu nhiên mà bánh mì Việt Nam gắn liền với vỉa hè, xe đẩy, góc phố. Trong nhịp sống vội vã của đô thị, bánh mì đáp ứng trọn vẹn ba tiêu chí: nhanh – gọn – rẻ.

Chỉ cần vài phút, người bán đã có thể hoàn thiện một ổ bánh mì nóng hổi. Người ăn vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa làm việc, không cần bàn ghế cầu kỳ. Bánh mì vì thế trở thành món ăn “đồng hành” với đời sống đô thị Việt Nam suốt nhiều thập kỷ.

Mỗi vùng một kiểu bánh mì, nhưng vẫn là hồn Việt

Dù phổ biến trên khắp cả nước, bánh mì Việt Nam vẫn có những biến tấu rất riêng theo vùng miền. Bánh mì Sài Gòn nổi tiếng với pate béo, nhân đầy đặn; bánh mì Hội An lại nhỏ gọn, đậm vị, nổi bật với thịt xíu; bánh mì Hà Nội thiên về vị vừa phải, ít ngọt.

Dù khác nhau về cách làm, điểm chung của bánh mì Việt vẫn là sự giản dị, dễ ăn và phù hợp với khẩu vị số đông.

Bánh mì Việt Nam – từ vỉa hè ra thế giới

Điều thú vị là trong khi nhiều món ăn Việt phải “đi đường vòng” để được quốc tế công nhận, bánh mì Việt Nam lại bước thẳng ra thế giới. Từ “banh mi” đã xuất hiện trong nhiều từ điển ẩm thực quốc tế, được các đầu bếp nước ngoài ca ngợi như một trong những món sandwich ngon nhất thế giới.

Thế nhưng, dù có mặt trong nhà hàng sang trọng hay chuỗi ẩm thực quốc tế, bánh mì ngon nhất với nhiều người Việt vẫn là ổ bánh mua vội ở đầu ngõ – nơi giữ nguyên hương vị thân quen.

Bánh mì – món ăn bình dân nhưng không tầm thường

Ở góc độ văn hóa, bánh mì Việt Nam phản ánh rất rõ tính cách người Việt: biết tiếp nhận cái mới, nhưng luôn biến nó thành của mình; giản dị, linh hoạt và thực tế.

Một ổ bánh mì có thể chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng bên trong là cả sự khéo léo trong cách kết hợp nguyên liệu, là thói quen ăn uống hình thành qua nhiều thế hệ, là ký ức của không ít người về những buổi sáng vội vàng, những trưa tan học, hay những ca làm khuya.

Khi bánh mì trở thành ký ức tập thể

Với nhiều người, bánh mì Việt Nam không chỉ là món ăn. Đó là hình ảnh chiếc xe bánh mì bên cổng trường, là mùi pate nóng quyện với rau mùi, là cảm giác cầm ổ bánh giòn rụm trong tay giữa phố đông.

Trong dòng chảy ẩm thực hiện đại, khi ngày càng nhiều món ăn du nhập, bánh mì Việt vẫn giữ được vị trí rất riêng: bình dân, gần gũi nhưng đủ sức đại diện cho ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.