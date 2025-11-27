Món mì Ý tôm kem tỏi "gây nghiện", ăn hoài không ngán

Thỉnh thoảng chị em có thể làm mì Ý cho cả nhà thưởng thức.

Nguyên liệu:

- 450g–900g tôm (bóc vỏ, bỏ chỉ đen, có thể bỏ đuôi), 1,5 thìa cà phê bột ớt paprika, muối, tiêu.

- 340g mì linguine hoặc spaghetti, 1 thìa bơ, 1 thìa dầu ô liu.

- Phần xốt: 2 thìa bơ, 3–4 tép tỏi băm nhuyễn, 350g sữa tươi (không dùng sữa tách béo) hoặc heavy cream, 2 thìa cà phê bột bắp, 1/4 thìa cà phê muối, tiêu đen.

- 1 cup phô mai Parmesan bào, rau mùi tây tươi cắt nhỏ để trang trí, phô mai Parmesan bào thêm khi ăn.

Cách làm

Dùng giấy ăn thấm khô tôm. Cho tôm vào tô, trộn đều với bột ớt paprika, thêm một chút muối và tiêu.

Đun sôi một nồi nước lớn có cho chút muối. Cho mì vào nấu đến khi vừa chín theo hướng dẫn trên bao bì. Trước khi đổ mì ra, múc 1–2 cốc nước luộc mì để dành. Sau đó mới đem mì đi lọc bỏ nước.

Trong lúc luộc mì, làm nóng chảo 30cm (hoặc chảo sâu lòng), cho 1 thìa bơ và 1 thìa dầu ô liu. Khi dầu nóng lăn tăn, cho một nửa số tôm vào chiên 30–45 giây rồi trở mặt, nấu đến khi tôm chuyển hồng. Gắp tôm ra đĩa, giữ lại phần bơ/dầu trong chảo. Lặp lại với phần tôm còn lại.

Giảm lửa về trung bình, cho 2 thìa bơ vào chảo cho tan chảy. Thêm tỏi băm, đảo đều 30–45 giây cho thơm (không để cháy).

Nếu dùng sữa, khuấy sữa chung với bột bắp trước. Trút hỗn hợp sữa (hoặc heavy cream) vào chảo, vừa trút vào vừa khuấy. Để xốt sôi lăn tăn 1–2 phút cho hơi sệt lại. Cho muối, tiêu và phô mai Parmesan vào, khuấy đến khi phô mai tan hết.

Cho mì đã luộc vào chảo, dùng kẹp trộn đều cho mì áo đều xốt. Nếu xốt hơi đặc, thêm từng thìa nước luộc mì để điều chỉnh độ sánh (không cần dùng hết nước).

Cho tôm đã chiên lúc nãy trở lại chảo, trộn đều. Nêm nếm lại với muối/tiêu nếu cần. Rắc thêm mùi tây và phô mai bào khi ăn.

Hoàn thành.