Món bánh quẩy dân dã được lòng David Beckham và Harper

David Beckham và con gái được trông thấy mua đồ ăn mang về trong thời gian ở Miami.

Cách đây ít hôm, David và con gái út được trông thấy trên phố, trên tay cầm những túi giấy màu nâu đựng đồ ăn Mexico mang đi, bao gồm bánh churros cùng sốt cajeta và chocolate. Cựu siêu sao bóng đá Anh ăn mặc quần short Adidas trắng và áo phông cùng màu, còn Harper, 14 tuổi diện áo hoodie oversize màu hồng nhạt, mái tóc vàng buông xõa nổi bật.

Món bánh churros được hai cha con mua từ chuỗi cửa hàng Coyo Taco - chuyên về các món đường phố kiểu Mexico như taco, burrito, quesadilla. Churros là món tráng miệng được cửa hàng này phục vụ kèm loại sốt cajeta đặc trưng của Mexico. Loạt sốt này làm từ sữa dê đun sôi với đường cho đến khi sánh mịn và chuyển màu nâu đậm, thường dùng lên kem, bánh crepe, bánh pancake, nhúng trái cây, hoặc nhân bánh ngọt...

Bánh churros chấm sốt cajeta cùng chocolate được Coyo Taco bán với giá 8 USD/ suất.

Churros là món bánh chiên giòn có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, nổi bật với lớp vỏ vàng ruộm, phủ đường và thường được chấm cùng chocolate nóng sánh đặc. Ban đầu, churros có hình que dài đơn giản, giòn bên ngoài nhưng mềm xốp bên trong.

Ngày nay, món bánh này đã được biến tấu đa dạng để phù hợp với khẩu vị hiện đại: từ churros nhân kem vani, socola, matcha, đến phiên bản phủ sốt caramel, rắc kẹo màu hay thậm chí là churros kẹp kem lạnh kiểu sandwich. Không chỉ dừng lại ở hình dáng truyền thống, churros còn được tạo hình xoắn, vòng tròn. trở thành món ăn vặt quen thuộc, xuất hiện từ các quầy street food cho tới những quán cà phê phong cách trẻ trung trên khắp thế giới.

Harper Seven Beckham sinh năm 2011, là con gái út của cựu tiền vệ David Beckham và NTK Victoria Beckham. Harper có ba anh trai: Brooklyn (sinh năm 1999), Romeo (sinh năm 2002) và Cruz (sinh năm 2005). Là con gái út và duy nhất trong gia đình nổi tiếng, có cuộc sống xa hoa, Harper từ bé đã thu hút sự chú ý của truyền thông.

David Beckham đưa con gái út đi mua sắm hôm 21/4.

Thời gian qua, gia đình Beckham vướng tin đồn rạn nứt với con trai cả Brooklyn Beckham, 27 tuổi. Hồi tháng 1, Brooklyn gây chú ý khi công khai chỉ trích bố mẹ trên mạng xã hội, cho rằng họ đặt "thương hiệu Beckham" lên trên tất cả và phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz. Brooklyn tuyên bố không có ý định hàn gắn với gia đình. Em gái út Harper Beckham cùng các thành viên khác trong gia đình nhiều lần thể hiện động thái hàn gắn song Brooklyn đều phớt lờ.