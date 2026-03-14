Hoa hậu Kỳ Duyên khiến người hâm mộ trầm trồ khi làm tiệc tại gia

Mới đây, người đẹp lại khiến người hâm mộ trầm trồ khi trổ tài vào bếp chuẩn bị bữa tiệc tại gia thịnh soạn. Trên trang cá nhân, nàng hậu sinh năm 1996 đã đăng tải loạt ảnh vào bếp với dòng trạng thái đầy hào hứng: "Em tự làm tiệc đãi khách như này được không cả nhà? Nồi em mới mua nấu ngon quá, mắc nữa". Có thể thấy, sau những giờ phút lộng lẫy trên sàn diễn, Kỳ Duyên dành trọn tâm huyết cho không gian bếp để tận hưởng niềm vui nấu nướng.

Hoa hậu Kỳ Duyên rạng rỡ bên thành quả của mình. Không gian bếp hiện đại cùng ly vang đỏ tạo nên không khí bữa tiệc tối ấm cúng. Bàn tiệc thịnh soạn với món gà nướng rau củ, súp cà rốt và salad tươi ngon. Mọi món ăn đều được bày biện chỉn chu trong chính những chiếc nồi, khay nướng sang trọng.

Tại Việt Nam, một chiếc nồi này thông thường có giá dao động từ 4 đến 8 triệu đồng/chiếc. Với số lượng mà Kỳ Duyên sở hữu, tổng giá trị bộ sưu tập này ước tính lên đến vài chục triệu đồng.

Kỳ Duyên khá mê nấu nướng nên đã đầu tư nhiều đồ bếp. Cô chia sẻ: "Nấu ăn cũng phải thực sự enjoy thì món ăn mới tạo thành niềm vui cho người ăn được!"

Cách tui làm ra các món ăn healthy mang tới cho mọi người: Tìm hiểu thật kỹ về các nguyên liệu sử dụng. Khám phá công thức sau đó nấu thử để ăn xem vị thế nào. Chế độ ăn chiếm tới 65% hiệu quả trong việc giảm cân!"

Mỹ nhân quê Nam Định cho hay: "Bạn Gấu hứa sẽ luôn mang tới những món ăn giúp mọi người giảm cân, cân bằng lại chế độ, làm sao để ăn vẫn ngon, vẫn đủ vị nhé! Vị umami, không đến từ gia vị, mà đến từ vị tự nhiên của các thành phần".

Là một hoa hậu rất chăm lo cho vóc dáng, Kỳ Duyên không chỉ để ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, cô còn còn khiến dân tình trầm trồ trước khả năng bếp núc của mình. Theo dõi Kỳ Duyên, sự chú ý của các cư dân mạng ngay lập tức "va" vào những món ăn healthy nhưng vô cùng hấp dẫn do chính cô nàng vào bếp trổ tài.

Với những nguyên liệu đã quá quen thuộc với những người ăn kiêng hay giảm cân như cá hồi, ức gà, gạo lứt, các loại rau..., dưới bàn tay "biến hoá" của Kỳ Duyên, cô đã tạo nên rất nhiều món ăn hấp dẫn.

Tạm chưa nói đến hương vị, chỉ cần nhìn hình ảnh thôi thì ngay cả người không có nhu cầu giảm cân cũng muốn ăn bởi trông quá hấp dẫn.

Salmon bowl là một món được Kỳ Duyên làm đi làm lại, có lẽ đây cũng là món mà cô cực kỳ yêu thích. Từ cá hồi, các loại rau củ quả như bơ, dưa chuột, hành tây... cùng cơm gạo lứt, tất cả hoà quyện tạo nên món ăn thơm ngon, cả phần hình ảnh lẫn hương vị...

Kỳ Duyên còn làm món cuốn với nhiều hương vị và màu sắc đa dạng, vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng.

Món bánh cuộn gà vừa quen thuộc và cũng có phần lạ lẫm với nhiều người.

Nhìn vào món ăn mà không phân tích thành phần, ít ai biết đây lại là những món ngon dành để ăn kiêng.

Hay món bánh gà cũng không kém phần hấp dẫn.

Nguyên liệu đơn giản, dễ tìm.

Nhưng thành quả lại vô cùng 'rực rõ'. Món ăn ngon miệng, đẹp mắt.

Nhiều món ăn người đẹp để cả công thức nấu ăn giúp mọi người có thể học theo.

Và nếu để ý kỹ sẽ thấy sự khác biệt lớn nhất trong các khẩu phần ăn của Kỳ Duyên là cô ít khi sử dụng gạo trắng, mà thay vào đó là gạo lứt.

Các món salad không thể thiếu trong thực đơn của Kỳ Duyên.

Một đĩa "cơm trộn" vừa ngon mắt, vừa bổ dưỡng lại đẹp dáng đẹp da.