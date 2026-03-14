Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông gây tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch và lữ hành toàn cầu. Sự gián đoạn đối với các chuyến bay, suy giảm niềm tin của du khách và kết nối khu vực ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch, dẫn đến thất thu ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày về chi tiêu của du khách quốc tế.

Phân tích của WTTC dựa trên dự báo từ trước xung đột, theo đó dự kiến ​​chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại khu vực Trung Đông sẽ đạt 207 tỷ USD trong năm 2026. Khu vực Trung Đông đóng vai trò quan trọng trong du lịch toàn cầu, chiếm 5% tổng số lượt khách quốc tế đến và 14% tổng số lượt khách quá cảnh quốc tế.

Các trung tâm hàng không khu vực lớn bao gồm Dubai, Abu Dhabi, Doha và Bahrain, thường xử lý khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày, đã phải đóng cửa và gián đoạn hoạt động khi xung đột leo thang, ảnh hưởng đến kết nối khu vực và toàn cầu, dẫn đến tác động kinh tế đáng kể đối với toàn bộ hệ sinh thái du lịch. Do đó mọi sự gián đoạn đều ảnh hưởng đến dòng chảy du lịch và nhu cầu trên toàn thế giới, tác động đến sân bay và các chuyến bay, khách sạn, công ty cho thuê xe, các hãng tàu du lịch...

Xung đột Trung Đông gây gián đoạn hoạt động tại sân bay ở Dubai, UAE. Nguồn: Reuters

Theo báo cáo gần đây về tác động từ xung đột đối với ngành du lịch tại Trung Đông của Tourism Economics, ước tính năm 2026 lượng khách du lịch đến khu vực này có thể giảm từ 11% - 27% so với năm trước, một sự thay đổi đáng kể so với dự báo hồi tháng 12/2025 là sẽ đạt tăng trưởng 13%. Điều này có nghĩa, số lượng khách du lịch đến Trung Đông có thể giảm từ 23 - 38 triệu lượt so với dự báo cơ sở trước đó, kéo theo thiệt hại từ 34 tỷ đến 56 tỷ USD chi tiêu của khách du lịch; bao gồm cả những tác động tâm lý dự kiến kéo dài ​​sau giai đoạn xung đột.

Tourism Economics nhận định các điểm đến tại Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ chịu ​​tổn thất nhiều nhất về số lượng khách du lịch, vì đây là những điểm đến lớn nhất và vốn được du khách định vị là nơi an toàn và ổn định. Ngành du lịch UAE và Saudi Arabia rất dễ bị tổn thương do lượng khách du lịch quốc tế lớn và phụ thuộc nhiều vào kết nối hàng không. Trong khi đó, Qatar và Bahrain có lượng khách đến bằng đường bộ chiếm lần lượt 32% và 74% tổng số khách đến, vì vậy mức độ chịu ảnh hưởng sẽ ít hơn.