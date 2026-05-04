Hòn Trứng: "Thánh địa" chim hoang dã bất khả xâm phạm giữa biển

Nằm cách đảo chính Côn Sơn khoảng 20 km, Hòn Trứng là một hòn đảo nhỏ bé với diện tích chưa tới 2 ha. Nhìn từ xa, hòn đảo có dáng vẻ hệt như một quả trứng khổng lồ nhô lên giữa đại dương xanh thẳm, với bề mặt đơn sơ chỉ toàn là đá, không có cây cối lớn.

Bề mặt đá của đảo thường được phủ một màu trắng xóa tạo nên bởi hàng vạn cá thể chim lớn, chim non, tổ trứng và cả phân chim.

Đối với du khách, Hòn Trứng là một vùng "cấm địa" hoàn toàn không mở cửa tham quan. Tuy nhiên, đối với các loài chim biển, nơi đây lại là một thiên đường an toàn tuyệt đối.

Đằng sau vẻ hoang sơ, cằn cỗi của đá núi, Hòn Trứng ẩn chứa một hệ sinh thái vô cùng đa dạng với sự cư trú của hơn 80 loài chim khác nhau. Dễ dàng bắt gặp là hình ảnh những đàn Nhàn mào lớn – loài chim biển đặc trưng với chiếc mào đen, đôi cánh và phần bụng trắng muốt – đang ung dung sưởi nắng và chăm sóc con non.

Bầu trời quanh đảo luôn rợp bóng những cánh chim bay lượn dày đặc, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục và hùng vĩ.

Hòn Trứng hiện ghi nhận sự xuất hiện và làm tổ của nhiều loài chim biển quý hiếm như: Nhàn lưng đen, Nhàn mào lớn, Nhàn đầu xám, Nhàn hồng, Yến hông trắng, và Chim điên bụng trắng.

Chao lượn trên mặt biển là những cá thể Chim điên bụng trắng với đặc điểm nhận dạng nổi bật là đôi mắt và đôi chân màu xanh khác biệt.

Trong số đó, chim nhạn (hay chim nhàn) là quần thể chiếm số áp đảo nhất. Mật độ sinh sản tại đây đạt đến con số đáng kinh ngạc: 4,88 trứng/m², với hơn 72.000 quả trứng đang trong quá trình ấp nở nằm rải rác khắp các hốc đá và thảm cỏ khô.

Đây là một tỷ lệ sinh sản tự nhiên cực kỳ hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn khu vực Đông Nam Á. Những chú chim non mới nở được ấp ủ và lớn lên ngay giữa những kẽ đá hoang sơ của hòn đảo.

Dù luôn có lực lượng kiểm lâm túc trực, Hòn Trứng trong quá khứ từng đối mặt với nạn xâm nhập trộm trứng và săn bắt chim. Để ngăn chặn triệt để tình trạng này, Vườn quốc gia Côn Đảo đã thiết lập một quy trình bảo vệ nghiêm ngặt chưa từng có.

Toàn bộ hòn đảo hiện được giám sát 24/24 bởi hệ thống "mắt thần" camera an ninh, giúp cơ quan chức năng kiểm soát mọi diễn biến sinh thái và phát hiện ngay lập tức bất kỳ hành vi xâm hại nào.

Thông qua những hình ảnh quý giá về "thánh địa chim", thông điệp lớn nhất được gửi gắm chính là sự tự hào về sự đa dạng của thiên nhiên Việt Nam.

Tình yêu thiên nhiên không đồng nghĩa với việc phải đặt chân đến khám phá bằng mọi giá; đôi khi, sự tôn trọng và giữ gìn khoảng cách an toàn chính là cách tốt nhất để bảo vệ di sản thiên nhiên cho muôn đời sau.