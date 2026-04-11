Mâm cơm cầu kỳ 6 người ăn của bà mẹ Nghệ An

Những mâm cơm nhiều món, trình bày chỉn chu của Hoàng Huyền, 37 tuổi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bài chia sẻ của chị trong một cộng đồng yêu bếp nhận hơn 1.000 lượt tương tác cùng nhiều bình luận khen ngợi sự khéo léo và cầu kỳ trong từng bữa ăn gia đình.

"Mỗi ngày ngày gia đình chỉ có một bữa tối ăn cùng nhau nên mình muốn bữa ăn đó thật trọn vẹn", chị nói.

Trước đây, việc bếp núc của chị khá đơn giản, chủ yếu là các món quen thuộc, nấu nhanh để kịp giờ. Khi các con lớn dần, lịch học thêm, công việc khiến thời gian ở nhà ít đi, chị bắt đầu thay đổi cách vào bếp. Từ chỗ nấu cho xong bữa, chị chuyển sang chuẩn bị kỹ hơn, chú ý thực đơn và cách bày biện để bữa ăn trở nên hấp dẫn.

Do làm nhân viên văn phòng, Huyền thường bắt đầu nấu sau giờ làm. Trung bình mỗi tối, chị dành khoảng một giờ trong bếp. Tùy số người ăn, mâm cơm có thể cho 4, 5 hoặc đủ 6 thành viên, với khoảng bốn món gồm món mặn, canh, rau và món phụ.

Để tránh vội vàng, chị có thói quen lên thực đơn từ trước. Tối hôm trước, chị nhắn người quen chuẩn bị sẵn thịt, cá hoặc hải sản để hôm sau có nguyên liệu tươi. Những món cần thời gian như kho, nướng hay tẩm ướp được sơ chế trước và bảo quản trong tủ lạnh.

"Nhờ vậy hôm sau chỉ cần về nhà là bắt tay vào nấu ngay, không bị cuống", chị cho biết.

Niềm yêu thích nấu ăn của người mẹ ba con cũng dần hình thành theo thời gian. Thay vì lặp lại các món quen, chị chủ động tìm công thức trên mạng, trong sách dạy nấu ăn hoặc học hỏi từ bạn bè. Gần như mỗi ngày, chị thử thêm một món mới hoặc biến tấu từ món cũ để bữa cơm không nhàm chán.

Có thời điểm, chị tự đặt thử thách mỗi ngày nấu một món khác nhau trong suốt một tháng. Nhờ đó, thực đơn gia đình ngày càng đa dạng, từ các món truyền thống như cá kho, canh chua, thịt rang đến những món cầu kỳ hơn cần nhiều công đoạn chế biến.

Trong căn bếp nhỏ, việc nấu ăn không chỉ là trách nhiệm của một người. Sau giờ học, giờ làm, các thành viên đều tham gia phụ giúp. Trẻ nhỏ rửa rau, nhặt hành, người lớn hơn sơ chế thực phẩm hoặc dọn bàn ăn.

"Trẻ nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, còn mình là người nấu chính", chị nói vui.

Với những nhận xét cho rằng các mâm cơm chị chia sẻ có phần cầu kỳ so với bữa ăn thường ngày. Chị cho rằng điều quan trọng không nằm ở số lượng món, mà là cảm giác sum họp mà bữa cơm mang lại.

"Sau này dù các con đi học xa hay đi làm ở đâu, mình mong chúng vẫn nhớ những bữa cơm ở nhà, nơi không cần làm gì nhiều cũng được ăn no, ăn ngon và được cả nhà quây quần", chị chia sẻ.

Dù vậy, chị cũng thừa nhận không phải ngày nào căn bếp cũng "đỏ lửa". Những hôm bận rộn hoặc mệt mỏi, cả gia đình sẽ chọn ăn ngoài hoặc những bữa đơn giản hơn.

Với chị Huyền, nấu nướng không phải nghĩa vụ, mà là cách chăm sóc gia đình và lưu giữ những khoảnh khắc đời thường.