Tôm đừng hấp hay rim, làm món này đảm bảo giòn tan, thơm vàng, ăn là nghiền ngay lần đầu tiên

Tôm là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm nhiều gia đình. Thay vì luộc hấp, rim theo cách truyền thống bạn có thể đổi vị với món tôm rang muối sả. Món ăn cực kỳ “hao cơm” nhờ hương thơm hấp dẫn từ sả phi vàng hòa quyện cùng lớp muối mặn ngọt đậm đà bám quanh từng con tôm.

Tôm sau khi rang giữ được độ săn chắc, ngọt thịt tự nhiên, kết hợp với vị thơm cay nhẹ của tỏi, ớt và sả khiến món ăn càng thêm cuốn vị.

Điểm hấp dẫn nhất của món này chính là phần muối sả giòn thơm phủ đều bên ngoài, ăn kèm cơm nóng hay dùng làm món nhâm nhi đều ngon khó cưỡng. Không quá cầu kỳ nhưng chỉ cần chảo tôm vừa dậy mùi trên bếp là cả gian bếp đã thơm lừng, khiến ai cũng muốn ngồi vào bàn ăn ngay lập tức.

Dân Việt giới thiệu cách làm tôm rang muối sả như sau:

Nguyên liệu làm tôm rang muối sả:

- Tôm sú hoặc tôm thẻ

- Sả + gừng

- Gạo nếp + gạo tẻ + đậu xanh ko vỏ

- Muối hột + bột chiên giòn

Cách làm tôm rang muối sả:

- Tôm cắt râu, rửa sạch. Giữ nguyên vỏ để khi chiên tôm vẫn giòn

- Sả và gừng rửa sạch, cắt sợi

- Bắc chảo dầu, cho sả và gừng vào chiên vừa vàng cho thơm. Vớt ra để riêng

- Dùng 1 cái thau hoặc tô to, cho tôm vào, thêm bột chiên giòn, xóc sao cho bột áo đều qua tôm

- Đem tôm chiên vàng, vớt ra để cho ráo dầu

* Chuẩn bị hỗn hợp muối khô như sau : 50gr gạo tẻ + 50gr gạo nếp + 20gr đậu xanh + 1 muỗng canh muối hột

- Gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh nhớ vo sơ qua với nước rồi để thật ráo

- Đem rang hỗn hợp trên lửa nhỏ cho vàng, rồi đem xay. Xay vừa phải, không cần quá mịn.

- Lấy 1 cái chảo khác, làm nóng chảo, rồi cho tôm và muối vào đảo đều nhanh tay, sao cho muối bám đều qua tôm là được.

- Bày sả và gừng lên dĩa, rồi cho tôm lên trên. Ăn kèm thêm các gia vị chấm khác

Chúc các bạn thành công với cách làm tôm rang muối sả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.