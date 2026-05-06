Rán cá muốn vàng giòn, thơm phức không dính chảo, nát vụn, không bắn dầu mỡ, cần nhớ 3 mẹo này

Cá rán là món ăn thường thấy trong các gia đình và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, khi rán cá, nhiều người gặp khó khi cá dính chảo, nát vụn khi lật trở khiến món ăn mất mĩ quan, cá cũng không vàng giòn, thơm phức như mong muốn.

Ngay cả hiện tại, khi đã có chảo chống dính làm trợ thủ thi nhiều người vẫn thất bại trong việc rán cá.

Dưới đây là 3 mẹo khi rán cá, chỉ cần thực hiện đầy đủ sẽ đảm bảo món cá rán của bạn nguyên hình, vàng nâu và giòn rụm, thơm phức. Bạn hãy ghi nhớ nhé!

Lưu ý: Cốt lõi của việc rán cá thành công không phải lúc rán cá mà là khâu thuẩn bị. Chỉ cần thực hiện từng bước bạn sẽ tránh được mọi sai lầm trong món cá rán của mình.

1. Làm sạch cá:

Làm sạch cá kỹ lưỡng, loại bỏ nội tạng, vảy và mang. Đây là phần quan trọng! Nhiều người chỉ rửa cá rồi để ráo nước, nghĩ rằng cá sẽ khô trong mười phút.

Nhưng như vậy là không được! Độ ẩm trên bề mặt da cá và nước bên trong bụng cá là nguyên nhân chính khiến cá dính vào chảo.

Lấy giấy ăn và lau sạch cá từ trong ra ngoài, mặt trước và mặt sau, kể cả bụng và các kẽ mang, lau khô thật kỹ! Ấn và lau để thấm hết độ ẩm.

Đừng quên những phần dày trên lưng cá và các nếp gấp ở bụng. Nếu một tờ giấy không đủ, hãy dùng nhiều tờ cho đến khi da cá khô hoàn toàn và không còn dính vào tay nữa.

Bây giờ, hãy khía vài đường trên cá để giúp cá thấm gia vị tốt hơn sau này. Sau đó, xoa đều một ít muối lên cá, đảm bảo phủ đều cả hai mặt, và ướp khoảng 10 phút. Sau khi ướp, bạn sẽ thấy một ít nước rỉ ra từ bề mặt cá.

Đừng lo lắng, chỉ cần dùng giấy bếp thấm khô lại! Bước này được gọi là "loại bỏ nước thứ cấp", giúp giảm thiểu độ ẩm trên da cá, đảm bảo bước đầu tiên để có được chảo không dính.

2. Chuẩn bị chảo rán cá:

Cho dù bạn dùng nồi gang, nồi thép không gỉ hay nồi chống dính, bước này đều hữu ích.

Đầu tiên, đặt nồi lên bếp và đun ở lửa lớn cho nồi nóng đủ độ. Để biết khi nào phù hợp, bạn chỉ cần nhỏ một giọt nước vào nồi, giọt nước sẽ lăn tròn trong nồi và bay hơi nhanh chóng, khi đó nồi đã đủ nóng.

Sau đó, đổ giọt nước đi, giảm lửa xuống mức nhỏ, cho một ít dầu vào và xoay nồi để dầu phủ đều đáy và thành nồi.

Đây là một mẹo nhỏ mà nhiều đầu bếp giàu kinh nghiệm thường dùng: Cắt một miếng gừng và chà xát nhiều lần vào bên trong và đáy nồi khoảng mười giây. Nước gừng sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ tự nhiên trên bề mặt nồi, giống như một lớp "chống dính".

Sau khi chà xát, đun nóng dầu cho đến khi dầu bắt đầu bốc khói nhẹ. Lúc này, bạn có thể đổ bớt dầu ra, chỉ để lại một lượng vừa đủ ở đáy nồi, hoặc bạn có thể dùng trực tiếp, tùy theo sở thích.

Ngoài ra còn có một phương pháp đơn giản hơn: nếu bạn không muốn chà xát gừng, sau khi dầu nóng, hãy rắc một lớp muối mỏng đều lên đáy chảo. Các hạt muối sẽ tạo thành một lớp bảo vệ, ngăn không cho da cá tiếp xúc trực tiếp với đáy chảo và cũng giúp cá không bị dính.

Khi rán cá, đừng để lửa lớn suốt quá trình.

3. Rán cá

Bây giờ cá và nồi đã sẵn sàng, đây là bước quan trọng nhất! Nhiều người thất bại ở bước này. Ngay khi cho cá vào nồi, họ bắt đầu dùng thìa đảo liên tục vì sợ cá dính vào nồi. Nhưng càng đảo, cá càng dính, và cuối cùng họ làm rách da cá.

Hãy nhớ! Không được di chuyển cá trong 3 phút đầu tiên sau khi cho vào chảo! Trượt cá dọc theo mép chảo và chiên từ từ trên lửa vừa nhỏ. Không được lật cá hoặc dùng xẻng đảo cá. Lúc này, da cá đang hình thành và sẽ dễ dàng bị rách.

Chờ 3-4 phút, sau đó lắc nhẹ chảo. Nếu cá có thể trượt theo chảo, điều đó có nghĩa là da cá đã hình thành và sẽ không bị dính. Chỉ khi đó bạn mới có thể lật cá lại.

Đừng vội vàng khi lật cá. Nhẹ nhàng luồn thìa từ dưới bụng cá, ở một góc nhỏ và với những chuyển động nhẹ nhàng, theo đường cong của chảo để lật cá. Đừng cạy mạnh cá ra.

Sau khi lật, lặp lại quá trình tương tự và chiên thêm 3-4 phút nữa. Vẫn không di chuyển cá. Khi mặt còn lại của cá có thể trượt tự do trong chảo, cá gần như đã chín.

Khi rán cá, đừng để lửa lớn suốt quá trình. Lửa lớn sẽ dễ làm cháy da cá trước khi thịt bên trong chín. Nếu lửa quá nhỏ, da cá sẽ không giòn và dễ bị dính vào chảo.

Rán cá chậm trên lửa vừa nhỏ cho đến khi da cá vàng nâu và giòn, thịt bên trong chín đều và có màu đẹp.

Lúc này, bạn có thể bày cá ra đĩa. Món cá rán của bạn nguyên con, vàng ươm, thơm phức, khi ăn trong mềm ngoài giòn, thịt đậm đà. Thật tuyệt!

Hy vọng mẹo nhỏ này sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc rán cá. Chỉ cần thực hiện từng bước, bạn sẽ không lo lắng khi rán cá nữa. Ngay cả người mới vào bếp cũng sẽ làm được!