Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầu

Khi sự tiện lợi đi kèm nguy cơ

Về nguyên lý, nồi chiên không dầu hoạt động như một lò nướng thu nhỏ, sử dụng luồng khí nóng luân chuyển liên tục ở nhiệt độ cao (có thể lên tới 180–200°C) để làm chín thực phẩm. Chính cơ chế này giúp món ăn giòn mà không cần nhiều dầu, nhưng đồng thời cũng tạo ra môi trường dễ phát sinh sự cố nếu sử dụng không đúng cách.

Một trong những lỗi phổ biến nhất là dùng giấy lót sai cách. Nhiều người có thói quen lót giấy nến hoặc giấy bạc dưới đáy nồi để chống dính, nhưng lại không đặt đủ thực phẩm lên trên để cố định. Khi nồi hoạt động, luồng khí nóng mạnh có thể thổi bay tờ giấy, khiến nó chạm vào thanh nhiệt phía trên – nơi nhiệt độ cao nhất. Kết quả là giấy cháy xém, bốc khói, thậm chí có thể gây cháy lan.

Các thử nghiệm thực tế cho thấy, chỉ sau vài phút vận hành với giấy lót không được cố định, mùi khét đã xuất hiện rõ rệt. Khi kiểm tra, mép giấy bị cháy cong, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Không chỉ giấy lót, một số loại thực phẩm cũng có thể trở thành “quả bom nhỏ” trong nồi chiên không dầu. Những thực phẩm có vỏ kín như trứng nguyên quả hay hạt dẻ khi gặp nhiệt độ cao có thể phát nổ, gây bỏng hoặc làm hỏng thiết bị.

Ngoài ra, việc cho hộp nhựa hoặc thủy tinh thông thường vào nồi chiên cũng là sai lầm nguy hiểm. Dưới nhiệt độ cao, các vật liệu này có thể biến dạng, nứt vỡ hoặc giải phóng chất không an toàn.

4 nguyên tắc quan trọng để tránh rủi ro

Dù tiềm ẩn nguy cơ, nồi chiên không dầu vẫn hoàn toàn an toàn nếu người dùng tuân thủ đúng cách sử dụng. Điều quan trọng nằm ở những nguyên tắc tưởng nhỏ nhưng mang tính “sống còn”.

Trước hết, vị trí đặt nồi cần được đảm bảo thông thoáng, trên bề mặt phẳng và chắc chắn. Các khe thoát khí không nên bị che kín để tránh tích nhiệt quá mức.

Thứ hai, nên sử dụng ổ cắm riêng cho nồi chiên. Đây là thiết bị công suất lớn, nếu dùng chung với các thiết bị khác có thể gây quá tải điện, dẫn đến chập cháy.

Tiếp theo, không nên cho quá nhiều thực phẩm vào cùng lúc. Việc “nhồi nhét” không chỉ khiến món ăn chín không đều mà còn làm tăng nguy cơ thực phẩm chạm vào thanh nhiệt, gây cháy.

Cuối cùng, vệ sinh đúng cách là yếu tố không thể bỏ qua. Giỏ chiên có thể rửa bằng nước nhưng cần lau khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại. Các bộ phận điện tuyệt đối không để tiếp xúc với nước.

Đặc biệt, nếu sử dụng giấy lót, cần đảm bảo giấy được cố định bằng thực phẩm và không vượt quá kích thước khay. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể quyết định mức độ an toàn của cả thiết bị.

Gợi ý món ăn an toàn, dễ làm với nồi chiên không dầu

Để tận dụng tối đa lợi ích của nồi chiên không dầu mà vẫn đảm bảo an toàn, bạn có thể tham khảo một số món đơn giản, dễ chế biến:

1. Gà nướng mật ong

Nguyên liệu: đùi gà, mật ong, tỏi, nước mắm, tiêu Cách làm: ướp gà 30–60 phút, nướng ở 180°C trong 20–25 phút, lật giữa chừng. Lưu ý: không lót giấy nếu không có thực phẩm đè lên

2. Khoai lang nướng

Nguyên liệu: khoai lang rửa sạch, để nguyên vỏ Cách làm: nướng ở 200°C trong 25–30 phút. Mẹo: không cần giấy lót, đặt trực tiếp vào khay

3. Cá hồi nướng tiêu chanh

Nguyên liệu: cá hồi, muối, tiêu, chanh Cách làm: ướp nhẹ, nướng 180°C trong 10–12 phút. Lưu ý: dùng giấy nến vừa khay, có cá đè lên để tránh bay

4. Đậu phụ chiên giòn

Nguyên liệu: đậu phụ, muối nhẹ Cách làm: cắt miếng, nướng 180°C trong 12–15 phút. Ưu điểm: ít dầu, dễ tiêu hóa

Đôi khi, chỉ một thói quen nhỏ như đặt lại tờ giấy lót hay không nhồi quá nhiều thực phẩm cũng có thể giúp bạn tránh được những rủi ro lớn. Và trong căn bếp – nơi tưởng chừng an toàn nhất – sự cẩn trọng luôn là yếu tố không thể thiếu.