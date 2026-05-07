Check - in cây ráy khổng lồ đang hot rần rần, nơi du khách bỗng hóa 'người tí hon' giữa rừng già!

Ban đêm – đom đóm phát sáng lung linh, biến khu rừng thành “dải ngân hà dưới tán cây” huyền ảo đến khó tin! Ảnh: VQGCP.

Khoảng từ tháng 4 đến tháng 5, Vườn Quốc gia Cúc Phương vào mùa đẹp nhất trong năm. Mùa đom đóm rừng Cúc Phương trùng với mùa bướm. Vào ban ngày, từng đàn bướm sắc màu bay lượn, khi đêm xuống, khu rừng tĩnh lặng trở nên sinh động bởi hàng ngàn ánh đom đóm lập lòe trong không trung.

Nhiều du khách rất bất ngờ khi bắt gặp cây ráy khổng lồ mọc ven đường giữa rừng sâu. Đứng dưới tán cây, du khách như hóa thành nhân vật tí hon. Ảnh: Lê Mạnh.

Thời gian gần đây, giới trẻ lại phát hiện nơi đây có những cây ráy khổng lồ cao tới 2,5 mét, khiến ai nấy chụp ảnh cùng đều có cảm giác như Alice bước vào xứ sở thần tiên. Tuy nhiên, Ban Quan lý cảnh báo du khách khi chụp ảnh cây ráy: "Đừng vì một khung hình mà hại thân"!. Cây ráy rừng tại Cúc Phương rất đẹp nhưng cũng chứa đựng rủi ro. Cẩn trọng độc tính, nhựa cây ráy có thể gây ngứa, bỏng rát da và niêm mạc. Tuyệt đối không bẻ lá, nhai thử hoặc tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây khi chụp ảnh.

Khoảng 19h – 21h, khi màn đêm buông xuống, cả khu rừng như “bừng tỉnh”. Hàng nghìn đốm sáng nhỏ nhấp nháy theo nhịp điệu riêng – lúc dày đặc, lúc thưa dần – tạo nên một “bữa tiệc ánh sáng” tự nhiên đầy mê hoặc. Những thân cây, bụi cỏ trở thành phông nền cho các vệt sáng chuyển động lung linh. Ảnh: VQGCP.

Ban ngày – mùa bướm Cúc Phương bùng nổ, hàng ngàn cánh bướm bay rợp trời, đẹp như filter tự nhiên không cần chỉnh! Ảnh: VQGCP.

Cúc Phương có hệ sinh thái cực kỳ nhạy cảm. Một mẩu nhựa có thể mất hàng trăm năm để phân hủy và gây nguy hiểm cho các loài động vật hoang dã. Ban quản lý khuyến cáo du khách lưu ý một số vấn đề quan trọng.

-Hạn chế đồ nhựa một lần: Khuyến khích bạn mang theo bình nước cá nhân và túi vải. Bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu có thể, hãy mang rác cá nhân ra khỏi khu vực lõi của rừng để giảm tải cho hệ thống xử lý rác tại chỗ.

-Không săn bắt, xua đuổi: Tuyệt đối không dùng vợt, tay hoặc vật dụng để bắt bướm. Hành động xua đuổi bướm bay lên đồng loạt chỉ để chụp ảnh sẽ khiến chúng kiệt sức và ảnh hưởng đến quá trình sinh sản.

-Ngắm đom đóm văn minh: Không sử dụng đèn pin, đèn flash điện thoại hoặc các nguồn sáng mạnh khi vào khu vực có đom đóm. Ánh sáng nhân tạo làm gián đoạn quá trình tìm bạn đời và sinh sản của chúng.

-Di chuyển chậm: Khi lái xe vào rừng, đi chậm để tránh va chạm với các đàn bướm đang đậu trên đường.

-Chụp ảnh cây ráy: "Đừng vì một khung hình mà hại thân". Cây ráy rừng tại Cúc Phương rất đẹp nhưng cũng chứa đựng rủi ro. Cẩn trọng độc tính: Nhựa cây ráy có thể gây ngứa, bỏng rát da và niêm mạc. Tuyệt đối không bẻ lá, nhai thử hoặc tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây khi chụp ảnh. Giữ khoảng cách: Hãy đứng trên lối đi, không dẫm đạp lên gốc cây hoặc thảm thực vật xung quanh.

-Thăm các trung tâm cứu hộ: "Tôn trọng sự riêng tư của động vật". Giữ im lặng: Tiếng ồn lớn làm các con vật đang phục hồi bị stress. Không cho ăn: Động vật tại đây có chế độ dinh dưỡng đặc biệt để phục hồi bản năng hoang dã. Thức ăn của con người có thể khiến chúng nhiễm bệnh hoặc tử vong. Không dùng đèn Flash: Ánh sáng mạnh đột ngột có thể làm hại mắt và gây hoảng loạn cho động vật trong chuồng cứu hộ.

-Khám phá rừng nguyên sinh: "Đi theo dấu chân của người đi trước". Không tách đoàn: Để đảm bảo an toàn, bạn nên đi theo các tuyến đường mòn đã được chỉ dẫn hoặc có hướng dẫn viên đi kèm. Không khắc tên, lấy mẫu vật: Mỗi viên đá, nhành lan hay chiếc lá khô đều là một phần của hệ sinh thái. Việc khắc tên lên cây "Chò Ngàn Năm" hay mang mẫu vật về là hành vi vi phạm quy định bảo tồn. Trang phục phù hợp: Nên mặc quần áo dài, đi giày leo núi và mang theo thuốc chống vắt, côn trùng.

Đến Cúc Phương lúc này không chỉ là một chuyến đi… mà là trải nghiệm khó quên. Ảnh: VQGCP.

Những vũ điệu lấp lánh khi đêm về từ hàng ngàn vạn đom đóm trong rừng vắng. Những ai từng được đắm mình trong những lễ hội đó quả thực là những kỷ niệm không thể nào quên. Ảnh: VQGCP.