Loại rau đang vào mùa là "thuốc quý" ngừa bệnh tim, chống ung thư

Rau dền đang vào mùa. Thời tiết xuân - hè giúp cho rau dền phát triển tốt hơn và có hương vị tươi ngon hơn. Ngoài ra, khi thu hoạch rau dền vào thời điểm này, rau dền có thể có kích thước lớn hơn, lá xanh đẹp và ít bị sâu bệnh.

Rau dền không chỉ là loại rau đa dụng, bình dân, ngon miệng mà còn có rất nhiều giá trị đối với sức khỏe.

Theo đông y, rau dền có tính mát, có tác dụng giải độc, lợi tiểu, giảm đau nhức và chữa các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Rau dền thường được sử dụng để chữa các bệnh như viêm đại tràng, viêm loét dạ dày, tiểu đường, suy giảm chức năng gan, đau đầu, đau răng, viêm khớp và các vết thương nhỏ.

Còn theo nghiên cứu khoa học, cứ trong l00g rau dền có từ 86 - 92g nước; 3,2 - 3,4g chất đạm (protid); 6,2 - 6,3g chất đường (gluxit); 1,6 - 2,4g xenluloza (chất xơ); 241 - 288mg canxi; 27 - 63mg vitamin C; 2800 - 5300mcg caroten, ngoài ra còn một số vitamin khác như B1, B2, PP...

So với nhiều loại rau ăn, tỉ lệ chất đạm trong rau dền tương đối cao và điều đáng quí là nó có gần như đầy đủ các axit amin cần thiết như Lysin, Phenylalanin, Valin, Lơxin, Acginin... Hàm lượng canxi trong rau dền cao nhưng chúng ở dưới dạng khó hấp thu (Oxalat canxi) do vậy lượng canxi được cơ thể hấp thu từ rau dền không lớn. Hàm lượng caroten trong rau dền khá cao, khi ăn vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A giúp trẻ phát triển tốt, giúp tăng sức đề kháng của cơ thể và giữ cho sự trong sáng của đôi mắt. Lượng xenluloza (chất xơ) trong rau dền khá tốt, chất xơ của rau dền có cấu trúc mịn màng nên dễ dàng chuyển sang các dạng hoà tan ở trong ruột có tác dụng kích thích mạnh làm tăng nhu động ruột chống táo bón; kích thích bài tiết dịch ruột giúp quá trình tiêu hoá tốt và ăn ngon miệng. Xenluloza của rau dền còn có khả năng bài xuất cholesterol và chất độc hại.

Nói chung những lợi ích sức khỏe nổi bật của rau dền là:

Giảm cholesterol xấu

Rau dền có chứa tocotrienols, một loại vitamin E có thể giúp làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Cholesterol là một loại chất béo không bão hòa, có mặt trong tất cả các tế bào của cơ thể và cũng được sản xuất bởi gan. Cholesterol có vai trò quan trọng trong cơ thể, tham gia vào việc tạo thành màng tế bào, sản xuất hormone steroid, vitamin D và các chất mỡ khác.

Tuy nhiên, nếu lượng cholesterol trong máu quá cao, đặc biệt là loại "xấu" (LDL cholesterol), nó có thể tạo ra sự tích tụ và lắng đọng trên thành động mạch, gây nên các vấn đề về sức khỏe như bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ngăn chặn huyết áp cao

Theo The Health Site, rau dền chứa nhiều kali và magiê, giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Do có, rau dền giúp cơ thể kiểm soát và phòng ngừa cao huyết áp, đột quỵ.

Ngăn ngừa ung thư

Đặc tính chống ung thư là do các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong rau dền. Chúng giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Cải thiện chứng thiếu máu

Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể có thể gây ra hiện tượng thiếu máu. Hàm lượng sắt dồi dào trong rau dền có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng

Tác dụng của rau dền giúp làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Điều hòa đường huyết

Theo Viện Y học ứng dụng, rau dền có hàm lượng chất xơ đặc biệt cao. Ăn nhiều chất xơ không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch, nghiên cứu còn chỉ ra rằng chất xơ có thể giúp làm giảm nguy cơ bị tiểu đường type 2.

Khi bổ sung chất xơ vào chế độ ăn, cơ thể sẽ tiêu hóa carbohydrate chậm hơn và do vậy, lượng đường huyết sẽ tăng chậm hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo, thay vì ăn carbohydrate đơn giản như ngũ cốc tinh chế - là những loại đồ ăn mà lượng đường trong đó sẽ được hấp thu rất nhanh, hãy lựa chọn ngũ cốc nguyên cám như gạo lứt, yến mạch hoặc các loại đậu.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì) trong rau dền có thể cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Rau dền còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Ngoài ra, cùng với nước ép cà rốt, các tính năng tẩy sạch độc tố của nước ép củ dền rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh liên quan đến túi mật và thận.

