Loại rau nhiều người biết, ít người ăn, đừng chỉ ăn lá, hoa cũng cực tươi ngon, mềm mại, thơm phức

Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, nhiều loại rau củ xanh tốt, non mơn mởn. Nhưng cũng có một số loại rau bắt đầu ra hoa, kết trái.

Một loại rau gia vị nho nhỏ thường thấy trong vườn nhà chính là hành. Những luống hành giúp bạn thêm màu sắc và hương vị cho nhiều món ăn.

Bạn sẽ bỏ lỡ điều tuyệt vời nếu không biết cách thưởng thức loại rau này

Vào mùa xuân, hành bắt đầu ra hoa, vươn lên thành những búp tròn, mọc san sát nhau như những chú nhím nhỏ.

Những bông hoa hành thơm mát và mềm mại, có hương vị rất riêng biệt. Vì thế, bạn đừng vứt đi mà mang chế biến thành món ngon, tràn đầy hương vị mùa xuân.

Vào thời điểm này, hành lá dành toàn bộ chất dinh dưỡng cho nụ hoa và khi cọng hoa già dần, thì những nụ hoa nhỏ li ti với những bông hoa trắng mềm mại, thu hút tinh túy của cả cây hành.

Loại rau tươi đẹp này có hương vị tươi mát và thơm lừng, với vị mặn vừa phải. Hãy làm món bánh kếp với nụ hoa hành lá cho bữa sáng và mùi thơm sẽ khiến ngay cả lũ trẻ nhà hàng xóm cũng phải thèm thuồng.

Dưới đây là công thức làm bánh kếp nụ hoa hành lá cho bữa sáng. Món này rất dễ làm, ngay cả với những người không biết nấu nướng và có thể sẵn sàng trên bàn ăn trong vòng mười phút vào buổi sáng.

Nguyên liệu:

- Hoa hành tươi: một bát nhỏ (đủ cho khoảng 2-3 chiếc bánh)

- Trứng: 2-3 quả (thêm một quả nếu bạn thích bánh mềm hơn)

- Bột mì: 3-4 muỗng canh (bột mì đa dụng cũng được)

- Nước: vừa đủ (thêm từng chút một, đừng cho quá loãng)

- Muối: một nhúm nhỏ (vừa đủ để tạo hương vị cơ bản)

- Dầu ăn: để chiên bánh

Cách làm:

- Chuẩn bị nụ hành lá. Tách từng nụ hành ra, loại bỏ phần cuống cứng, chỉ giữ lại phần nụ. Rửa sạch hành với nước sạch, vì chúng được trồng dưới đất nên chắc chắn sẽ có một ít bụi bẩn.

Sau khi rửa, để ráo nước và thái nhỏ hành bằng dao – không nên thái quá nhỏ, hãy để lại một chút độ giòn, sẽ ngon hơn.

- Chuẩn bị bột. Trong một tô lớn sạch, trước tiên cho phần chồi hành lá đã thái nhỏ vào, đập trứng vào, thêm một thìa nhỏ muối, rồi dùng đũa đánh đều trứng và chồi hành lá.

- Sau đó, từ từ cho bột mì vào trong khi khuấy, rồi thêm từng chút nước để tạo thành hỗn hợp bột sệt – hỗn hợp phải đủ sệt để bám vào đũa và chảy xuống từ từ. Nếu quá loãng, bánh sẽ dễ vỡ; nếu quá đặc, bánh sẽ bị khô.

- Làm bánh kếp ăn sáng. Làm nóng chảo chống dính, cho một ít dầu ăn vào và phết đều lên đáy chảo bằng cọ (không dùng quá nhiều dầu, nếu không bánh sẽ bị ngấm dầu).

Đổ bột đã chuẩn bị vào chảo, dàn đều nhẹ nhàng và nấu trên lửa vừa nhỏ. Khi mặt dưới chín vàng, lật bánh và tiếp tục nấu mặt còn lại cho đến khi cả hai mặt đều giòn và vàng nâu.

- Để kiểm tra xem bánh đã chín chưa, dùng đũa chọc vào; nếu không có bột chảy ra ở giữa thì bánh đã chín.

Nếu bạn thích bánh mềm hơn, hãy đậy nắp và đun nhỏ lửa trong nửa phút; nếu bạn thích bánh giòn hơn, hãy nấu thêm một chút cho đến khi các cạnh thơm và giòn, ăn kèm với cơm sẽ đặc biệt ngon.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Khi chọn hành lá, hãy chọn những nụ chưa nở hoàn toàn, sờ vào thấy chắc và có màu xanh tươi, vì những nụ này sẽ mềm nhất. Nếu chúng đã nở thành những bông hoa nhỏ màu trắng, vẫn có thể dùng được, nhưng mùi thơm sẽ yếu hơn một chút.

- Đừng cho quá nhiều gia vị: Mùi thơm của nụ hành lá đã đủ nồng rồi. Chỉ cần thêm một chút muối để tăng hương vị. Tránh thêm các loại gia vị có mùi mạnh như bột ngũ vị hương hoặc hạt mắc khén, vì chúng sẽ lấn át vị tươi mát tinh tế của nụ hành lá.

- Đừng làm bột quá loãng: Nhiều người làm bột quá loãng trong lần thử đầu tiên, khiến bánh kếp dễ bị vỡ khi lật. Hãy nhớ rằng, bột hơi đặc một chút sẽ tốt hơn là quá loãng. Nếu quá đặc, bạn có thể thêm một chút nước; nếu quá loãng, thêm bột mì sẽ làm bột vón cục.

- Dùng lửa nhỏ: Khi chiên, hãy nhớ dùng lửa vừa nhỏ. Lửa quá to sẽ khiến bên ngoài bị cháy trước khi bên trong chín. Chiên ở lửa nhỏ sẽ giúp bánh chín đều cả bên trong lẫn bên ngoài, và hương thơm sẽ từ từ lan tỏa.

- Ăn kèm tùy thích: Bánh ngon nhất khi vừa mới chiên xong. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng với một bát cháo trắng, một cốc sữa đậu nành, hoặc với một ít rau muối chua và một quả trứng chiên. Nếu bạn làm nhiều, chúng sẽ không bị cứng khi nguội và cũng rất ngon khi ăn vặt.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!