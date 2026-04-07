Loại rau dại báu vật nên ăn trong tháng 4, ngon hơn rau sam, bổ hơn bồ công anh, giúp bản vệ gan, xào trứng cực thơm

Mùa xuân, bạn đừng chỉ tập trung ăn các loại rau dại quen thuộc như rau sam hay bồ công anh. Có một loại rau dại cũng rất ngon và bổ dưỡng, bạn đừng nên bỏ qua: Rau cúc sữa (Sonchus oleraceus).

Loại rau này còn được gọi là rau diếp đắng hay rồng cúc nhọn, là một loài thực vật có hoa thuộc họ Cúc (Asteraceae).

Loại rau cúc sữa khi còn non

Loại rau này có lá dài và mỏng, có răng cưa nhỏ dọc theo mép, hơi giống bồ công anh, nhưng lá hẹp hơn và rễ nhỏ hơn.

Nhiều người yêu thích hương vị tươi mát, hoang dã của nó. Tuy nhiên, loại rau này hơi đắng. Tuy nhiên, vị đắng của rau cúc sữa này rất có lợi cho sức khỏe.

Loại rau cúc sữa khi trưởng thành

Theo đó, vị đắng của nó chứa choline - chất vận chuyển chất béo ưa thích của gan - và hàm lượng kali của nó vượt xa chuối, khiến nó trở thành "chất bảo vệ gan" miễn phí.

Hái rau cúc sữa non về, bạn có thể chế biến chúng theo cách đơn giản nhất: Xào với trứng. Không cần gia vị cầu kỳ; chỉ cần mùi thơm của trứng là đủ để trung hòa vị đắng nhẹ của rau cúc sữa, tạo nên một món ăn vô cùng ngon miệng.

Món ăn ngon: Trứng xào rau cúc sữa

Nguyên liệu:

- Cải bẹ xanh tươi: 1 bó lớn (khoảng 300g, chọn loại non, lá xanh tươi và không có hoa khi thu hoạch)

- Trứng gà: 3 quả (trứng gà thả vườn thơm hơn, nhưng trứng gà thường cũng được nếu không có)

- Ớt đỏ nhỏ: 3-4 quả (bỏ qua nếu không thích ăn cay, hoặc dùng ớt chuông thay thế)

-Tỏi: 3 tép

- Dầu ăn: tùy lượng cần dùng

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế rau

- Sơ chế rau cúc sữa để loại bỏ vị đắng và tăng độ mềm

- Nhiều người e ngại vị đắng của rau cúc sữa, nhưng nếu chế biến đúng cách, vị đắng sẽ giảm đi đáng kể, chỉ còn lại hương thơm tinh tế.

- Trước tiên, làm sạch rau đã đào, loại bỏ rễ già, lá vàng và cỏ dại, chỉ giữ lại lá và thân non.

- Rửa nhiều lần dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn và trứng côn trùng trên lá, sau đó ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút. Điều này sẽ giúp khử trùng và loại bỏ thêm một phần vị đắng.

- Đun sôi nước trong nồi, thêm một thìa nhỏ muối và vài giọt dầu ăn, sau đó chần rau cúc sữa đã ngâm khoảng 1 phút, cho đến khi lá mềm.

- Ngay lập tức rửa sạch rau cúc sữa đã chần với nước lạnh, sau đó vắt bớt nước thừa và cắt thành từng đoạn dài 3-4 cm. Để riêng.

Bước 2: Xào trứng

- Đập 3 quả trứng vào bát, thêm một chút muối (chỉ cần một chút là đủ, vì bạn sẽ thêm muối sau, nên đừng cho quá mặn), và đánh đều bằng đũa cho đến khi xuất hiện những bong bóng nhỏ trong hỗn hợp trứng.

- Đổ một ít dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng, đổ hỗn hợp trứng vào. Sau khi phần đáy đông lại, nhanh chóng đảo đều bằng đũa cho đến khi trứng có màu vàng nâu. Vớt trứng ra khỏi chảo và để sang một bên.

Bước 3: Xào rau với trứng

-Cho một ít dầu vào chảo. Khi dầu nóng, cho tỏi băm và ớt băm vào, đảo trên lửa nhỏ cho thơm.

- Sau khi dậy mùi thơm, cho rau đã vắt khô và băm nhỏ vào, đảo nhanh trên lửa lớn khoảng 1 phút để cải bẹ xanh khô.

- Sau đó, đổ trứng đã chiên vào chảo, thêm một thìa nhỏ nước tương nhạt và một chút muối, tiếp tục đảo trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều, trứng và rau hòa quyện hoàn toàn. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức!

Hãy nhìn đĩa trứng xào cải bẹ dại này. Màu xanh tươi mát của rau cúc sữa kết hợp với trứng vàng óng, điểm xuyết thêm ớt đỏ tươi, đủ để kích thích vị giác của bạn.

Cắn một miếng, vị mặn của trứng hòa quyện hoàn hảo với vị hơi đắng của cúc sữa. Càng nhai, món ăn càng thơm, và hoàn toàn không bị ngấy. Ăn món này vào mùa xuân rất sảng khoái và giúp giảm bớt vị ngấy.

Nhiều người có thể thấy rau cúc sữa hơi đắng khi mới thử lần đầu, nhưng đó là đặc điểm của nó. Nếu bạn thực sự lo lắng về vị đắng, bạn có thể nấu lâu hơn một chút khi chần hoặc ngâm một lúc để giảm bớt vị đắng.

Ngoài xào trứng, rau cúc sữa cũng có thể được dùng trong các món salad lạnh, làm nhân hoặc chấm với nước sốt.

Lưu ý khi đi hái các loại rau dại:

-Tuyệt đối không hái rau dại mà bạn không nhận ra. Đừng nhầm lẫn cỏ dại độc hại với rau dại; an toàn là trên hết!

- Cố gắng hái ở những nơi xa đường xá, đất nông nghiệp và nhà máy để tránh rau hấp thụ khí thải xe cộ, thuốc trừ sâu và kim loại nặng, khiến chúng không tốt cho sức khỏe.

- Đừng nhổ các loại rau dại tận gốc; hãy để lại một số rễ để chúng tiếp tục phát triển, đảm bảo chúng ta có thể thưởng thức rau dại tươi ngon mỗi năm.

Hương vị mùa xuân ẩn chứa trong những loại rau dại giản dị này. Không cần phương pháp nấu nướng phức tạp; món xào đơn giản là hương vị thơm ngon đậm chất gia đình nhất.