Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sống

Nước bí đao thanh nhiệt

Bí đao là một loại quả giàu vitamin và khoáng chất. Theo Đông y, bí đao có thể giúp giải độc gan và thanh nhiệt. Các thành phần tự nhiên trong bí đao có khả năng hỗ trợ chức năng gan loại bỏ các chất độc hại khỏi cơ thể.

Điều này không chỉ giúp duy trì sức khỏe của gan mà còn giúp cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Trà bí đao có thể làm giảm cảm giác oi bức và giúp cơ thể chịu đựng tốt hơn trong những ngày nắng nóng.

Nước sâm mát gan

Nước sâm là một thức uống được chế biến từ các loại thảo mộc như mía lau, lá dứa, rễ tranh, mã đề, la hán quả và một số loại thảo mộc khác.

Nước uống thanh nhiệt có tác dụng giúp làm mát, thanh lọc cơ thể, thích hợp dùng trong những ngày nắng nóng.

Loại thức uống thanh nhiệt này giúp tiêu trừ cảm giác bứt rứt trong người, giảm khô miệng, thanh lọc và làm mát cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên tránh uống nước sâm vào buổi tối, vì có thể gây lạnh bụng.

Nước rau mã đề

Theo Đông y, rau mã đề có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, thanh nhiệt và lợi tiểu nên thường được sử dụng trong bài thuốc hỗ trợ chức năng gan và mụn nhọt do gan.

Cách làm loại nước uống thanh nhiệt này rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy rau mã đề rửa sạch và nấu lấy nước uống tương tự như chế biến trà xanh. Sử dụng thường xuyên sẽ giúp thanh nhiệt hiệu quả, giúp bạn cảm thấy thoải mái trong ngày hè.

Nước rau diếp cá

Rau diếp cá từ lâu đã được biết đến như một loại thảo dược giúp thanh nhiệt, giải độc và cải thiện hệ tiêu hóa.

Rau diếp cá có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa vi khuẩn và bổ sung vitamin K cho xương. Mặc dù có hương vị khá kén người dùng, nhưng nếu kết hợp với dưa chuột hoặc lê, bạn sẽ có nước uống thanh nhiệt giải độc ngon miệng và hấp dẫn.

Nước ép bưởi

Bưởi là một loại trái cây nhiệt đới với hàm lượng vitamin C phong phú và mang đến nhiều lợi ích cho gan.

Naringin, một hợp chất có trong bưởi, giúp hỗ trợ chức năng gan, ngăn ngừa tổn thương gan và phòng ngừa gan nhiễm mỡ, xơ gan. Bạn có thể ăn bưởi trực tiếp hoặc ép để lấy nước uống.

Một ly nước ép bưởi vào mùa hè không chỉ giúp sảng khoái cơ thể mà còn cung cấp vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, người có vấn đề về hệ tiêu hóa nên hạn chế uống nhiều hơn 1 ly nước ép bưởi mỗi ngày để tránh gây rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy

Nước ép dưa chuột

Dưa chuột có tính mát, giúp thanh nhiệt lợi tiểu, trừ thấp và giảm đau. Dưa chuột cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, là một trong các loại nước uống thanh nhiệt chống nóng trong mùa hè và giúp giảm cân. Nước ép dưa chuột tươi còn được sử dụng để làm sạch và làm dịu da.

Nước chanh

Chanh là thành phần không thể thiếu trong các công thức detox giải độc cơ thể. Loại quả này giàu vitamin C, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, loại bỏ gốc tự do và cải thiện khả năng xử lý glucose của cơ thể.

Khoa học cũng chỉ ra rằng, uống nước chanh vào buổi sáng có thể tăng hoạt động của enzyme, giúp tăng cường chức năng gan và loại bỏ độc tố tích tụ qua đêm trong mật, từ đó giúp cơ thể loại bỏ các chất độc hại.

Nước cam

Cam là nguồn vitamin C tuyệt vời. Các dưỡng chất trong cam có thể giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa mất xương và bảo vệ chức năng gan. Một cốc nước cam 240ml có thể cung cấp đến 67% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể hàng ngày.

Ngoài ra, cam còn chứa vitamin E, giúp chống lão hóa, cải thiện chức năng phổi, làm da mịn màng, ngăn ngừa quá trình oxy hóa tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh viêm nhiễm hiệu quả.

Nước dưa hấu

Theo Đông y, dưa hấu có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát và lợi tiểu. Dưa hấu còn được xem là một vị thuốc hiệu quả trong điều trị say nắng, say nóng, mất nước, miệng khô, họng khát, tiểu ít, tiểu buốt và tiểu rắt. 90% trọng lượng của dưa hấu là nước nên rất lý tưởng để giải nhiệt vào những ngày nắng nóng.

Nước đậu đen

Đậu đen là một loại hạt chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, molypden trong hạt đậu đen là thành phần của enzyme sulfite oxidase, có tác dụng trong việc giải độc sulfates tại gan.

Vì vậy, nước đậu đen cũng nằm trong danh sách các loại nước uống thanh nhiệt giải độc gan hiệu quả.

Nước bột sắn dây

Bột sắn dây được làm từ củ sắn dây, theo Đông y, loại củ này có vị ngọt, mát và tính bình. Bột sắn dây được biết đến với tác dụng hạ nhiệt, giảm đường huyết, giảm độc tố trong gan và giúp giải độc gan.

Để sử dụng bột sắn dây, bạn nên pha với nước nóng, khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn và nước sắn dây chín hẳn. Hạn chế uống nhiều hơn 1 ly sắn dây mỗi ngày, và trong trường hợp phụ nữ mang thai nên hết sức lưu ý về liều lượng và cách dùng trước khi sử dụng.

Sinh tố dâu tây và mâm xôi

Mâm xôi và dâu tây là hai loại quả giàu vitamin C và axit tự nhiên, có khả năng kháng viêm và hỗ trợ chức năng gan hiệu quả. Bạn có thể kết hợp hai loại quả này để làm sinh tố thơm ngon, giải khát và thanh lọc cơ thể.