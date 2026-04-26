Quảng Ninh "hốt bạc" ngày đầu nghỉ lễ: Đón 160.000 lượt khách, thu gần 500 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh trong tổng số du khách ngày 25/4, khách nội địa đạt 146.620 lượt (chiếm hơn 91%), khách quốc tế ước đạt 13.380 lượt; khách lưu trú ước đạt 65.000 lượt.

Thống kê cho thấy, vịnh Hạ Long vẫn là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất của Quảng Ninh khi đạt 14.726 lượt khách. Ngoài ra, Công viên Sun World Hạ Long đạt 8.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh đạt 4.867 lượt, Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đạt 5.989 lượt, Khu di tích Nhà Trần đạt 2.869 lượt, khu di tích Bạch Đằng đạt 1.158 lượt,...

Theo số liệu từ sở VHTTDL Quảng Ninh, phường Móng Cái 1 đạt 11.000 lượt khách ghé thăm trong ngày 25/4. (Ảnh: QN)

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày lần này, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5.

Sự kiện diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các phường: Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy, Yên Tử; bao gồm 14 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu.

Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và yếu tố hiện đại, với sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên trong nước và quốc tế.

Mũi Sa Vĩ là một trong những điểm thu hút số lượng lớn khách du lịch. (Ảnh: QN)

Trước đó, ngày 25/4, hàng loạt sự kiện đã diễn ra tại khu Hùng Thắng (Bãi Cháy, Quảng Ninh) Lễ hội ẩm thực có trình diễn xẻ cá ngừ 218 kg mang từ Nhật Bản về bằng máy bay về Hạ Long trong 18h được tổ chức với sự chứng kiến của hàng trăm thực khách.

Cùng với đó, du khách rất thích thú với 54 toa tàu ẩm thực của 54 xã phường, khu cùng 100 gian hàng ẩm thực của các nhà hàng khách sạn trong và ngoài nước được trình diễn tại lễ hội này.

Tối cùng ngày, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, lễ khai mạc Tuần phim chào hè 2026 đã chính thức diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động điện ảnh ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử. Đây là dấu ấn văn hóa quan trọng, hòa cùng nhịp đập rực rỡ của chương trình “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”.

Tuần phim kéo dài từ ngày 25/4 đến 3/5, nhận được sự quan tâm và thu hút rất nhiều khán giả trong và ngoài tỉnh. (Ảnh: QN)

Với chủ đề “Điện ảnh cách mạng - Bồi đắp lý tưởng, nuôi dưỡng tương lai”, tuần phim không chỉ là không gian thưởng thức nghệ thuật, mà còn dùng ngôn ngữ điện ảnh để kết nối mạch nguồn truyền thống với dòng chảy thời đại.

Trong không gian trình chiếu hiện đại, các tác phẩm điện ảnh Việt Nam đã tạo nên một hành trình cảm xúc đầy tự hào. Sự kiện diễn ra xuyên suốt từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa trọng tâm của nhân dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.