Cấm leo núi tự phát ở Tam Đảo sau vụ nam sinh đi lạc

Chiều 24/4, UBND xã Đạo Trù tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, cứu nạn nam sinh mất tích tại khu vực núi Dốc Dít, thôn Vĩnh Ninh. Đồng thời, địa phương ban hành thông báo nghiêm cấm tổ chức và tham gia các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại mang tính tự phát như trekking, camping khi chưa được phép.

VQG Tam Đảo.

Theo thông báo, người dân không được tiếp tay, môi giới, dẫn đoàn, quảng bá, lôi kéo hoặc hỗ trợ dưới mọi hình thức đối với các tour, nhóm hoạt động trái phép. Du khách không được tự ý vào rừng, leo núi, tiếp cận khu vực nguy hiểm và phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn.

Chính quyền xã cũng cấm hành vi tự mở lối đi, thiết lập cung đường, cắm mốc hoặc tháo dỡ, phá hoại hệ thống biển cảnh báo, mốc giới tại khu vực rừng, núi, suối.

Ngoài ra, mọi hình thức sử dụng lửa trong rừng như đốt lửa, nhóm bếp, đun nấu, hút thuốc hoặc sử dụng vật liệu dễ cháy đều bị nghiêm cấm nhằm phòng ngừa cháy rừng.

UBND xã Đạo Trù cho biết địa bàn có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh, nhiều khe suối, thác nước, độ dốc lớn và trơn trượt. Trong khi đó, các khu vực rừng, núi, suối thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Tam Đảo hiện chưa được phép tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Địa phương giao các thôn thông báo đến từng hộ dân, quản lý chặt địa bàn, nhất là khu vực giáp ranh rừng, suối, đường mòn. Trưởng thôn chịu trách nhiệm trước UBND xã nếu để xảy ra vi phạm mà không phát hiện, báo cáo hoặc ngăn chặn kịp thời.

Nam sinh bị lạc ở Tam Đảo.

Công an xã được giao phối hợp kiểm lâm, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo và các lực lượng liên quan kiểm tra thường xuyên tại các khu vực trọng điểm. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị lập biên bản, xử lý theo quy định; trường hợp gây hậu quả phải tổ chức cứu hộ, cứu nạn, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm liên quan.

Trong thời gian tới, xã Đạo Trù sẽ rà soát các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, xây dựng quy định quản lý hoạt động leo núi và du lịch tự phát, đồng thời đề xuất bổ sung phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, chiều 20/4, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2007, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo tại khu vực Dốc Dít. Chính quyền xã đã huy động lực lượng tìm kiếm theo phương châm "4 tại chỗ". Đến 7h10 ngày 21/4, lực lượng chức năng tiếp cận, đưa nam sinh ra khỏi khu vực rừng núi hiểm trở an toàn và bàn giao cho gia đình.