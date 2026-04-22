Sắp có tour du lịch thuyền buồm ba vách ven bờ vịnh Hạ Long

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, sau thời gian chuẩn bị, lễ khai trương tour thuyền buồm chạy ven bờ vịnh Hạ Long sẽ diễn ra vào ngày 25/4. Đơn vị khai thác đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời trang bị đầy đủ thiết bị trên thuyền để sẵn sàng vận hành.

Từ 25/4, những chiếc thuyền buồm ba vách truyền thống của ngư dân Quảng Ninh sẽ chính thức được đưa vào khai thác trên tuyến du lịch ven bờ vịnh Hạ Long.

Theo kế hoạch, tuyến tham quan ven bờ vịnh Hạ Long dài khoảng 12 km, xuất phát từ khu vực bến vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, đi qua khu vực bãi tắm Cột 5 rồi quay trở lại điểm ban đầu. Mỗi ngày dự kiến có 6 chuyến, vào các khung giờ 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h, mỗi chuyến kéo dài khoảng 1 giờ.

Trong giai đoạn đầu, tour sẽ được phục vụ miễn phí. Tuy nhiên, do mới chỉ có 3 thuyền đưa vào khai thác, mỗi thuyền chở tối đa 12 khách một chuyến, nên khả năng lượng khách chờ trải nghiệm sẽ khá lớn, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, những chiếc thuyền buồm này từng thu hút đông người dân và du khách đến chụp ảnh khi xuất hiện ven bờ vịnh Hạ Long từ đầu tháng 2. Vì vậy, ngành du lịch địa phương kỳ vọng sản phẩm mới sẽ đạt công suất khai thác cao ngay trong thời gian đầu vận hành.

Thuyền buồm ba vách là phương tiện truyền thống gắn với đời sống ngư dân Quảng Ninh, nổi bật với khả năng vận hành bằng buồm ngay cả khi đi ngược gió. Ba chiếc thuyền được đưa vào khai thác lần này nằm trong dự án đóng mới 10 thuyền phục vụ du lịch, hướng tới việc bổ sung sản phẩm trải nghiệm mang bản sắc bản địa cho vịnh Hạ Long.

Tuyến tham quan ven bờ vịnh Hạ Long dài khoảng 12 km.

Mỗi thuyền được bố trí tối đa 12 khách cùng 2 thuyền viên để bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ. Theo đề án khai thác, doanh nghiệp cũng ưu tiên sử dụng lao động địa phương, hỗ trợ chuyển đổi nghề từ đánh bắt ven bờ sang làm du lịch. Nhân sự phục vụ trên thuyền sẽ mặc trang phục truyền thống như áo nâu sồng, áo ngũ thân, đội mũ lá, góp phần tăng thêm nét văn hóa cho hành trình trải nghiệm.

Việc đưa thuyền buồm ba vách vào khai thác được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch tại vịnh Hạ Long, tạo thêm lựa chọn cho du khách, qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.