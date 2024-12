Lần đầu thử món phở bò Việt Nam, người dân châu Phi liên tục nói 1 từ

Công Giáp (quê ở Nghệ An) và cộng sự Sơn Thạch là 2 trong số các thành viên quen thuộc của nhóm châu Phi đã gắn bó với Quang Linh Vlogs nhiều năm tại Angola.

Ngoài hỗ trợ người dân bản địa làm nông trại, canh tác nông nghiệp, họ còn thường xuyên nấu những món ăn Việt Nam đặc trưng để giới thiệu với người dân nơi đây như: Đỗ xào mề gà, nộm tai heo, thịt lợn quay, cơm gà, bún thịt nướng…

Trong video gần đây được đăng tải trên kênh YouTube có hơn 610.000 lượt theo dõi, Công Giáp và Sơn Thạch tới bản Maiala, nấu món phở bò “quốc dân” để chiêu đãi cha xứ, trưởng bản và một vài người bản địa thưởng thức.

Họ tiết lộ, món phở được nấu theo phong cách miền Bắc, hương vị khá giống với phở bò Nam Định.

Công Giáp (áo trắng) cùng cộng sự Sơn Thạch thái thịt bắp bò để nấu món phở Việt chiêu đãi người dân châu Phi

Ở Việt Nam, phở bò là món ăn nổi tiếng vươn tầm quốc tế. Tháng 8 vừa qua, cùng với mì Quảng, phở Hà Nội và phở Nam Định đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trước đó, phở bò Nam Định còn được công nhận lọt top món ăn đặc sản Việt Nam (2020 - 2021).

Hai người đàn ông Việt chọn nấu món phở bò tái để người dân có thể cảm nhận rõ vị nguyên bản, ngọt thanh từ thịt bò

Công Giáp cho biết để món phở bò ngon hơn, anh kết hợp sử dụng thêm một số nguyên liệu mà nông trại có sẵn như hoa chuối và rau thơm (húng quế, diếp cá, rau mùi).

Còn Sơn Thạch chia sẻ đã đi chợ từ sáng sớm để mua thịt bò tươi từ lò mổ địa phương. Anh chọn phần thịt bắp bò vì loại thịt này có độ giòn, đảm bảo chất lượng.

Nước dùng cũng được người đàn ông Việt chuẩn bị từ tối hôm trước, ninh từ xương ống trong nhiều giờ và thêm quế, hoa hồi để tạo mùi vị đặc trưng cho món phở “quốc dân”.

Nồi nước dùng được ninh từ xương ống trong nhiều giờ, thêm vài lát cà chua, quế và hoa hồi để tạo màu, tạo mùi tự nhiên

Khi món phở được hoàn thành và bưng lên, Công Giáp xuýt xoa vì hình thức hấp dẫn. Sợi phở trắng, thịt bò tái đỏ hồng xen lẫn chút màu xanh của hành lá.

“Mặc dù không được như nhà hàng nhưng món phở bò của anh em mình nấu vẫn đảm bảo chất lượng, hương vị phần nào đấy”, Công Giáp chia sẻ.

Anh cũng mời cha xứ, trưởng bản cùng những thành viên còn lại nhanh chóng thưởng thức món ăn khi còn nóng, đồng thời nhiệt tình giới thiệu với mọi người về các nguyên liệu và cách nấu phở Việt Nam.

Các thành viên người Angola xuýt xoa, thể hiện sự thích thú trước món phở bò tái thơm ngon

Lần đầu nếm thử món phở nổi tiếng ở vùng đất cách xa hơn 10.000km, những người dân Angola có mặt trong bữa ăn liên tục thốt lên “chapepa” (tiếng địa phương có nghĩa là tuyệt vời).

Họ tỏ rõ sự thích thú, không ngừng xuýt xoa trước hương vị món phở bò của người Việt và khen ẩm thực Việt Nam đa dạng, có nhiều món ăn ngon.

Các thành viên châu Phi còn cho thêm nước cốt chanh, ớt và rau thơm vào tô phở, đồng loạt bày tỏ sự bất ngờ trước cách thưởng thức món ăn độc đáo cùng các nguyên liệu dân dã kèm theo.

“Đây là lần đầu tiên mọi người ăn hoa chuối con à, thực sự ngon”, cha xứ nói với Công Giáp.

Còn trưởng bản tiết lộ sẽ hướng dẫn bà con trong bản cách chế biến và sử dụng hoa chuối vì món này rất ngon.

Cha xứ lần đầu thưởng thức món phở Việt Nam, liên tục nói "chapepa" (tuyệt vời)

Kết thúc bữa ăn, ai nấy đều thừa nhận no căng bụng. “Chúng tôi cảm thấy no rồi vì món phở bò có cả nước dùng. Bình thường chúng tôi ăn khô, nay món ăn có thêm nước nên no nhanh hơn”, trưởng bản cho hay.

Cha xứ nêu cảm nhận rằng nước dùng có vị ngọt thanh, còn thịt bò mềm, ăn rất ngon. “Cha cảm thấy bữa ăn hôm nay no hơn món cơm mà con thường nấu cho các thành viên”, cha xứ bày tỏ.

Ảnh: Công Giáp Vlogs – Cuộc sống ở châu Phi