Bí quyết làm xíu mại tôm thịt bọc trứng cút không khô, mềm thơm, béo bùi, ăn hoài không ngán

Hôm nay, Dân Việt mách bạn cách làm xíu mại tôm ngon tuyệt.

Xíu mại là món ăn quen thuộc thường xuất hiện trong bữa cơm hoặc ăn kèm bánh mì rất hấp dẫn. Với sự kết hợp giữa thịt heo, tôm tươi và trứng cút, món xíu mại sốt cà không chỉ có vị mềm ngọt tự nhiên mà còn béo bùi, đậm đà nhờ lớp sốt cà chua sánh nhẹ.

Khác với xíu mại truyền thống chỉ dùng thịt heo, phiên bản xíu mại này được trộn thêm tôm băm, củ sắn và bánh mì vụn, giúp viên xíu mại mềm, xốp và mọng nước hơn. Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở trứng cút bọc bên trong viên xíu mại.

Khi cắn vào, lớp nhân thịt tôm mềm thơm hòa cùng vị béo bùi của trứng tạo nên hương vị rất hấp dẫn. Sau khi hấp, phần nước ngọt tiết ra từ thịt và tôm được tận dụng để nấu sốt cà, giúp nước sốt đậm đà tự nhiên và thơm hơn.

Chỉ cần vài bước làm xíu mại tôm, bạn đã có thể chuẩn bị một món ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho cả nhà.

Nguyên liệu làm xíu mại tôm

*Phần xíu mại

- 300g thịt heo xay (có chút mỡ)

- 150g tôm tươi

- 1/2 củ sắn bào nhỏ, vắt ráo

- 1/2 ổ bánh mì

- 8 – 10 trứng cút luộc, bóc vỏ

- 1/2 củ hành tây băm

- 2 muỗng canh dầu hành phi

- 1 muỗng canh hành lá

- 1 muỗng canh nước mắm

- 1 muỗng cà phê đường

- 1/2 muỗng cà phê tiêu

Dầu hành tỏi phi

*Phần sốt cà

- 3 – 4 quả cà chua chín

- 1 muỗng canh dầu ăn

- 1 muỗng canh tương cà

- 1/2 muỗng canh nước mắm

- 1/2 muỗng canh đường

Nếu ăn không hết thì sau khi hấp sơ cất hộp rồi trữ đông để dành

Cách làm xíu mại tôm

*Chuẩn bị

- Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, băm nhuyễn vừa phải để giữ độ dai.

- Bánh mì nướng giòn rồi bóp vụn.

Hấp sơ trước khi rim với sốt cà

* Trộn nhân xíu mại

Cho vào tô: thịt heo xay, tôm băm, củ sắn, bánh mì vụn, hành tây, dầu hành phi, hành lá và gia vị, Trộn theo một chiều trong khoảng 3 – 4 phút để nhân dẻo và kết dính.

* Bọc trứng cút

- Dàn một lớp nhân thịt trong lòng bàn tay.

- Đặt trứng cút vào giữa.

- Vo tròn lại thành viên xíu mại.

* Hấp xíu mại

- Hấp khoảng 10 – 12 phút cho xíu mại chín.

- Lưu ý giữ lại phần nước ngọt tiết ra trong đĩa hấp để nấu sốt cà.

* Nấu sốt cà

- Phi thơm tỏi với dầu ăn.

- Cho cà chua băm hoặc xay vào xào kỹ.

- Thêm tương cà và gia vị.

- Đổ phần nước hấp xíu mại vào, đun sôi.

* Rim xíu mại

Cho viên xíu mại vào nồi sốt cà, rim khoảng 10 – 15 phút trên lửa nhỏ để thấm đều.

Ăn kèm bánh mì hoặc cơm đều ngon

*Bí quyết để xíu mại ngon

- Tôm băm giúp viên xíu mại ngọt và thơm tự nhiên.

- Củ sắn giữ độ mọng nước cho nhân.

- Bánh mì vụn giúp xíu mại mềm xốp.

- Dầu hành phi tạo hương thơm đặc trưng hấp dẫn.

Một đĩa xíu mại tôm thịt bọc trứng cút sốt cà nóng hổi, viên xíu mại mềm thơm thấm đẫm nước sốt cà chua chua nhẹ sẽ rất ngon khi ăn cùng cơm nóng hoặc bánh mì. Đây là món ăn giản dị nhưng luôn khiến bữa cơm gia đình thêm ấm áp và hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công với cách làm xíu mại tôm này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.