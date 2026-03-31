Mua thịt bò đúng cách: Bí quyết giúp món ăn ngon “chuẩn nhà hàng”

Giá trị dinh dưỡng và các phần thịt bò

Thịt bò có giá cao nhờ giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tùy vị trí, thịt được chia thành nhiều phần với độ mềm, dai khác nhau. Trong đó, thăn và sườn mềm, dễ chế biến, còn vai và chân nhiều cơ, phù hợp với các món hầm, ninh để đạt độ mềm ngon.

Cách nhận biết thịt bò tươi ngon

Để món ăn đạt chất lượng, việc chọn nguyên liệu là yếu tố then chốt. Khi mua thịt bò, người tiêu dùng nên lưu ý:

Thịt tươi có màu đỏ tươi, mỡ vàng nhạt, gân trắng và cứng.

Thớ thịt nhỏ, mềm nhưng không quá mịn.

Khi ấn vào có độ đàn hồi tốt, bề mặt khô ráo, không dính tay và không có mùi lạ.

Ưu tiên chọn thịt bò tơ hoặc bò cái vì thịt thường mềm và ngọt hơn.

Ngược lại, cần tránh những miếng thịt có dấu hiệu hư hỏng như màu tái xanh, xuất hiện đốm trắng, mùi hôi, mỡ vàng đậm hoặc bề mặt nhớt, nhão.

Lựa chọn phần thịt phù hợp với từng món ăn

Việc chọn đúng phần thịt sẽ quyết định lớn đến hương vị món ăn:

Món xào: Nên chọn thăn, mông hoặc phi lê. Đây là những phần ít vận động, mềm và giữ được vị ngọt khi xào nhanh trên lửa lớn.

Món nướng: Phù hợp với nạc vai, phi lê hoặc ba chỉ. Những phần này có xen kẽ mỡ giúp thịt không bị khô, khi nướng sẽ đậm đà hơn.

Món hầm: Nên dùng bắp, sườn, đùi hoặc đuôi bò. Các phần nhiều gân khi ninh lâu sẽ mềm, tạo độ đậm và ngọt cho nước dùng.

Bí quyết sơ chế và chế biến thịt bò

Để món ăn từ thịt bò đạt độ ngon tối đa, khâu sơ chế cũng rất quan trọng:

Thái thịt đúng cách: Nên cắt miếng mỏng, đều. Có thể để thịt hơi đông nhẹ trước khi thái để dễ cắt hơn.

Khử mùi: Dùng gừng nướng giã nhỏ, chà xát lên thịt giúp loại bỏ mùi đặc trưng.

Làm mềm thịt: Ướp với một chút muối, giấm, rượu hoặc dầu ăn trước khi chế biến để thịt mềm và đậm vị hơn.

Lưu ý khi nấu: Với món xào hoặc nhúng lẩu, chỉ nên nấu vừa chín tới để giữ độ ngọt, tránh làm thịt bị dai.

Ngoài ra, khi thái thịt, nên cắt ngang thớ để giảm độ dai. Nếu cần, có thể đập nhẹ trước khi chế biến để thịt mềm hơn.

Việc lựa chọn và chế biến đúng cách không chỉ giúp món ăn từ thịt bò thêm hấp dẫn mà còn đảm bảo giữ trọn giá trị dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nên kết hợp đa dạng thực phẩm trong bữa ăn để cân bằng dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe cho cả gia đình.