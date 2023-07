Giàu vitamin C gấp 4 lần cam, uống nước ép ổi vào mùa hè sánh ngang thuốc bổ

Nước ép ổi là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Trong 100 g cam chứa 50 mg vitamin C. Tuy nhiên, lượng vitamin C trong ổi nhiều hơn cam hơn 4 lần, 100 g quả ổi chứa 228 mg vitamin C.

Dưới đây là 9 lợi ích của việc uống nước ép ổi:

1. Cung cấp năng lượng

Nước ép ổi là một nguồn cung cấp năng lượng lạnh mạnh, giúp giảm mệt mỏi và tăng cường sức khỏe. Nó cung cấp một lượng đường tự nhiên, đặc biệt là fructose, giúp tăng cường năng lượng và giảm căng thẳng.

2. Giảm nguy cơ ung thư

Nghiên cứu cho thấy, các hợp chất chống oxy hóa trong ổi có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Trong ổi có chứa polyphenol, một loại chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

3. Chống oxy hóa

Nước ép ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và bảo vệ tế bào khỏi sự hư hại. Những chất chống oxy hóa này có thể giúp ngăn ngừa sự lão hóa và phòng ngừa các bệnh liên quan đến oxy hóa.

4. Tăng cường hệ miễn dịch

Nước ép ổi có thể tăng cường hệ miễn dịch và giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến vi khuẩn và virus. Nó chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng quan trọng cho hệ miễn dịch. Vitamin C có khả năng kích thích sản xuất tế bào miễn dịch và giúp ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm.

5. Giảm mức đường huyết

Nước ép ổi không chứa cholesterol và các loại đường có hại, giúp giảm mức đường huyết trong cơ thể. Theo một nghiên cứu, uống nước ép ổi có thể giúp giảm mức đường huyết và insulin sau khi ăn.

6. Tốt cho tim mạch

Nước ép ổi có thể giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nó chứa potassium, một khoáng chất có khả năng giảm huyết áp và tăng cường sức khỏe của tim mạch. Nó cũng có chứa axit ascorbic, một chất chống oxy hóa có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

7. Tốt cho tiêu hóa

Nước ép ổi có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Chất xơ trong ổi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và giảm các triệu chứng táo bón.

8. Giảm cân

Nước ép ổi có chứa ít calo và tốt cho sức khỏe, giúp giảm cân hiệu quả. Nó cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng, giúp giảm cảm giác đói, từ đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

9. Tốt cho da

Nước ép ổi có chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp giữ cho da khỏe mạnh và trẻ trung. Vitamin C giúp tăng sản xuất collagen, một chất quan trọng giúp da tươi trẻ. Chất chống oxy hóa có trong ổi giúp loại bỏ các gốc tự do và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại.

Những chú ý khi uống nước ép ổi

Nước ép ổi có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng cần chú ý một số điều khi uống:

- Nước ép ổi có hàm lượng đường tự nhiên khá cao, do đó bạn nên cân nhắc khi thêm đường. Nếu bạn muốn giảm vị ngọt trong nước ép ổi, bạn có thể thêm một ít nước lọc hoặc trái cây có vị chua như chanh.

- Uống nước ép ổi vừa đủ, không quá nhiều vì quá lượng sẽ làm tăng lượng đường và calo trong cơ thể.

- Chọn ổi chín và tươi để ép nước để đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng tốt nhất. Nếu ổi bị hỏng hoặc có dấu hiệu bị ố vàng, bạn nên bỏ đi và không sử dụng để ép nước.

- Nước ép ổi nên được bảo quản trong tủ lạnh, không lưu trữ quá lâu để đảm bảo sự tươi ngon và an toàn cho sức khỏe.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/giau-vitamin-c-gap-4-lan-cam-uong-nuoc-ep-oi-vao-mua-he-s...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/giau-vitamin-c-gap-4-lan-cam-uong-nuoc-ep-oi-vao-mua-he-sanh-ngang-thuoc-bo-a390097.html