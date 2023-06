Loại quả được mệnh danh “dân gian thánh quả”, có tác dụng chữa bệnh không ngờ

Lợi ích sức khỏe

Các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong dâu tằm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ví dụ, chất flavonoid trong dâu tằm chống lại các gốc tự do để hạn chế stress oxy hóa. Điều này rất quan trọng, vì stress oxy hóa có thể có tác động tiêu cực đến một số khía cạnh của sức khỏe thể chất, nhận thức và thậm chí cả cảm xúc.

Dâu tằm cũng rất giàu axit phenolic, chất này đóng vai trò quan trọng từ phòng chống ung thư đến kiểm soát bệnh tiểu đường.

Ngoài việc thúc đẩy lượng polyphenol hấp thụ cao hơn như flavonoid và axit phenolic, dâu tằm còn mang lại nhiều lợi ích khác.

1. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu dâu tằm có thể hạn chế cholesterol, bao gồm cả cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL. Do đó, dâu tằm có thể làm giảm khả năng xơ vữa động mạch – khi một lượng mảng bám không lành mạnh tích tụ trên thành động mạch.

2. Sức khỏe nhận thức

Dâu tằm chứa hàm lượng flavonoid cao. Các hợp chất này có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe não bộ lâu dài, bao gồm giảm khả năng bị suy giảm nhận thức, có thể dẫn đến một số bệnh và rối loạn nhận thức.

3. Sức khỏe mắt

Các flavonoid trong dâu tằm có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa nhiều bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác phát triển trong vài thập kỷ. Tương tự như vậy, vitamin C trong dâu tằm có thể làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể.

4. Dinh dưỡng

Dâu tằm rất giàu vitamin C, với một cốc cung cấp 51 miligam. Một chế độ ăn giàu vitamin C có thể hạn chế nguy cơ phát triển một số loại ung thư. Ngoài ra, vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển collagen, cung cấp cấu trúc cho nhiều bộ phận của cơ thể bao gồm da, gân, dây chằng và xương. Hấp thụ đủ vitamin C là rất quan trọng đối với sức khỏe của xương.

Những điều cần chú ý

Dâu tằm có thể làm ố răng nếu ăn quá nhiều. Tính axit của chúng có thể khiến dễ hình thành cao răng, đặc biệt là khi được dùng trong sinh tố.

