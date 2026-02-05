Hoa mai anh đào khoe sắc mời gọi du khách đến với Mộc Châu

Những ngày đầu xuân, hoa mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng các cung đường tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Sắc hồng mai anh đào nổi bật giữa nền trời xanh biếc, báo hiệu một mùa xuân mới đang về trên cao nguyên.

Từng chùm hoa mai anh đào khoe sắc rực rỡ, tạo nên khung cảnh nên thơ, quyến rũ lòng người.

Hoa mai anh đào nở rộ, trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm mùa xuân Mộc Châu.

Du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên sắc hồng mai anh đào đặc trưng của vùng cao nguyên.

Du khách thích thú dạo bước dưới những tán mai anh đào đang vào độ đẹp nhất trong năm.

Không khí xuân rộn ràng lan tỏa khi các tuyến đường, điểm du lịch ngập tràn sắc hoa mai anh đào.

Hoa mai anh đào bung nở đồng loạt, tạo nên bức tranh xuân tươi mới, đầy sức sống.

Sắc hoa mai anh đào hòa cùng nắng xuân, mang đến vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn cho Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Những góc chụp ngập tràn hoa mai anh đào trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của du khách.

Hoa mai anh đào khoe sắc rực rỡ, mời gọi du khách đến với Mộc Châu – điểm đến hấp dẫn trên vùng cao Tây Bắc mỗi độ xuân về.