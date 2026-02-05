Cận tết Nguyên đán, đến Lạng Sơn trải nghiệm lễ hội hoa đào rực rỡ

Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026 sẽ diễn ra với chủ đề "Sắc đào xứ Lạng - Kết nối muôn phương". Ảnh BTC

Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026 diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 16/3 tại tỉnh Lạng Sơn. Đây là sự kiện thường niên được tỉnh tổ chức nhằm tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, của sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống nơi miền biên viễn.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình khai mạc tổ chức vào tối 7/2 tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, với các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc, có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Lạng Sơn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hấp dẫn như: trang trí Đường hoa xuân và không gian quảng bá hoa đào xứ Lạng; cuộc thi và trưng bày cây hoa đào đẹp xứ Lạng; hội chợ hoa đào; giải chạy "Cung đường hoa đào"; cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp xứ Lạng năm 2026.

Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026 diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 16/3. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: phát động hưởng ứng mặc trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn"; Hội báo Xuân xứ Lạng 2026; chương trình nghệ thuật "Thanh âm xứ Lạng"; giao lưu nghệ thuật Xuân xứ Lạng với đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Thông qua Lễ hội hoa đào xứ Lạng, tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng không gian văn hóa - du lịch giàu bản sắc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội của địa phương.

Tới tham gia lễ hội, du khách có thể kết hợp tham quan làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) - một trong hai đại diện của Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Toàn cảnh làng Quỳnh Sơn vào mùa vàng. Ảnh: Nam Nguyễn

Toàn bộ làng hiện lưu giữ hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống, lợp mái ngói âm dương, cùng quay hướng Nam, ruộng bậc thang uốn lượn giữa thung lũng và nhiều nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm bánh chưng đen... Người dân nơi đây mến khách, sống chan hòa, vẫn gìn giữ nguyên vẹn những phong tục, tập quán của người Tày.