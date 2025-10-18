Địa điểm vui chơi ngày 20/10 lý tưởng nhất tại TPHCM

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp để gửi lời yêu thương mà còn là cơ hội để bạn dành thời gian bên những người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình.

Ngoài tặng các món quà lãng mạn, ý nghĩa, bạn có thể lên kế hoạch đưa những người phụ nữ của mình đi du lịch để có những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp.

Dưới đây là những điểm đến hấp dẫn bạn nhất định phải ghé thăm nếu đang lên kế hoạch vui chơi tại TPHCM vào dịp 20/10 năm nay.

Cần Giờ, khu du lịch Bửu Long

Nếu thích những nơi yên bình, xanh mát để thư giãn, trò chuyện và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thì khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và khu du lịch Bửu Long là lựa chọn hàng đầu.

Cách trung tâm TPHCM khoảng 60km, Cần Giờ được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố. Tại đây, bạn có thể đi thuyền xuyên rừng ngập mặn, dừng chân thưởng thức hải sản tươi ở chợ Hàng Dương, ngắm hoàng hôn tím nhạt trên biển...

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố

Trong khi đó, tại khu du lịch Bửu Long, bạn và người thân có thể dạo quanh hồ nước mênh mông, ngắm núi đá soi bóng nước, thăm cầu tình yêu, đi dạo trên những thảm cỏ xanh mướt...

Không gian trong lành, yên tĩnh khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho chuyến dã ngoại.

Thảo Cầm Viên

Nếu yêu thích động vật, cần có không gian xanh mát ngay giữa thành phố, các bạn có thể lựa chọn Thảo Cầm Viên làm nơi vui chơi dịp 20/10.

Thảo Cầm Viên mang đến không gian xanh mát như một ốc đảo thiên nhiên

Nằm ngay trung tâm thành phố, Thảo Cầm Viên mang đến không gian xanh mát như một ốc đảo thiên nhiên. Tại đây, bạn và gia đình có thể vừa được khám phá thế giới động thực vật phong phú vừa tận hưởng bầu không khí trong lành.

Nơi đây cũng có nhiều dịch vụ tiện ích như quán ăn, quán nước để bạn nghỉ chân.

Công viên Đầm Sen Nước

Nếu muốn tận hưởng một ngày 20/10 thật ý nghĩa và mát mẻ, công viên Đầm Sen Nước là lựa chọn hợp lý.

Đầm Sen Nước vừa có các trò chơi cảm giác mạnh hấp dẫn vừa có nhiều khu vực phù hợp cho trẻ em, đảm bảo mọi lứa tuổi đều tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong dịp 20/10.

Đầm Sen Nước vừa có các trò chơi cảm giác mạnh hấp dẫn vừa có nhiều khu vực phù hợp cho trẻ em

Nơi đây cũng có không gian xanh mát, nhiều cây xanh giúp bạn thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Công viên cũng thường xuyên có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động giải trí hấp dẫn.

Công viên Văn hóa Suối Tiên

Khu phức hợp này mang đến nhiều trò chơi cảm giác mạnh hấp dẫn, đồng thời kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa dân gian và kiến trúc hiện đại.

Tại Suối Tiên, khách có thể chiêm ngưỡng những công trình đậm dấu ấn lịch sử và trải nghiệm đa dạng hoạt động vui chơi độc đáo.

Bên cạnh đó, Suối Tiên Farm với không gian xanh mát và trải nghiệm hái trái tại vườn cũng tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn cho du khách.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, bảo tàng Áo Dài

Nếu bạn muốn trải nghiệm các địa điểm văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của thành phố thì bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, bảo tàng Áo Dài là lựa chọn thích hợp cho ngày 20/10.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Ảnh: Baotangphunu

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ là điểm đến văn hóa – lịch sử – nghệ thuật nổi bật, giúp bạn hiểu rõ vai trò của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Với những hiện vật quý giá và câu chuyện truyền cảm hứng, bảo tàng khơi gợi niềm tự hào về truyền thống, bản lĩnh phụ nữ Việt.

Trong khi đó, tại bảo tàng Áo Dài du khách vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang phục truyền thống, vừa được lắng nghe những câu chuyện về sự ra đời, sự biến đổi và giá trị văn hóa gắn liền với chiếc áo dài.

Đến bảo tàng Áo Dài du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang phục truyền thống. Ảnh: Baotangaodai

Tại đây, bạn có thể chụp ảnh trong khung cảnh kiến trúc cổ kính, yên bình và chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài độc đáo, đa dạng theo từng thời kỳ.

Landmark 81 Skyview

Nằm ở tầng 79 đến 81 của tòa nhà Landmark 81, đài quan sát Landmark 81 Skyview mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh vào ban đêm từ trên cao.

Nơi đây có không gian sang trọng cùng khung cảnh ngoạn mục giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong dịp đặc biệt này.

Bến Bạch Đằng

Bến Bạch Đằng lung linh ánh đèn đêm. Ảnh: Tuoitre

Bến Bạch Đằng với không gian ven sông thoáng đãng kết hợp du thuyền sang trọng và khung cảnh TPHCM lung linh ánh đèn đêm sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ.

Tại đây, các bạn có thể tản bộ, hóng gió hoặc thưởng thức bữa tối lãng mạn trên du thuyền vào dịp 20/10.

Cầu Ánh Sao

Cầu Ánh Sao được xem là biểu tượng của tình yêu tại TPHCM. Đây sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn tạo nên kỷ niệm lãng mạn dịp 20/10.

Hiệu ứng đèn LED lung linh như những vì sao phản chiếu trên mặt nước cùng hệ thống phun nước nghệ thuật hai bên cầu sẽ giúp bạn có những bức ảnh thật đẹp và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo chơi, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực đường phố

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm đến sôi động bậc nhất TPHCM. Nơi đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo chơi, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực đường phố.

Vào dịp 20/10, địa điểm này càng thêm rực rỡ với nhiều hoạt động nghệ thuật và không khí lễ hội náo nhiệt.