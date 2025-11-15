5 công thức làm sườn heo siêu ngon, ăn hoài không chán

1. Sườn hấp đậu xị

Nguyên liệu: 300g sườn heo, 1 miếng bí đỏ, 1 nắm đậu xị (có thể thay bằng đậu khác), 1-2 tép tỏi.

Gia vị: nước tương, đường, tiêu, bột ngọt, dầu mè.

Cách làm:

- Cắt sườn thành miếng nhỏ, chần sơ rồi vớt ra. Băm nhuyễn đậu xị và tỏi, cho vào sườn cùng nước tương, đường, tiêu, bột ngọt, trộn đều, ướp 20 phút.

- Cắt bí đỏ thành lát dày, xếp đều dưới đáy dĩa, đặt sườn lên trên.

- Cho vào nồi hấp hoặc nồi cơm điện có xửng, hấp 25 phút sau khi nước sôi. Sườn mềm ngọt, thấm vị đậu xị mặn mà, nước hấp chan cơm cực thơm.

2. Sườn kho nấm

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 150g nấm đùi gà (hoặc nấm hương).

Gia vị: 2 hoa hồi, 1 miếng quế, 2 tép tỏi, 2 lát gừng, 1 trái ớt khô, 10 hạt tiêu.

Nước sốt: 1 thìa tương ngọt, 2 thìa tương đen, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa đường, ít muối.

Cách làm:

- Sườn ngâm nước pha bột trong 10 phút, rửa sạch, chần sơ, để ráo.

- Cho ít dầu vào chảo, cho sườn vào đảo đến khi săn lại, thêm các loại gia vị (hoa hồi, quế, tỏi, gừng...) xào thơm.

- Thêm tương ngọt, đảo đều cho lên màu. Đổ nước sôi ngập mặt sườn, cho tương đen, rượu nấu ăn, đậy nắp, hầm nhỏ lửa 30 phút.

- Cho nấm vào, kho tiếp 20 phút đến khi sánh nước.

3. Sườn hầm sa tế bào ngư

Nguyên liệu: 500g sườn, bào ngư hoặc hải sản tùy thích, 1 thìa sa tế, 1 ít rượu trắng, nước tương, muối, đường.

Cách làm:

- Ngâm sườn với nước pha bột 15 phút, rửa sạch. Bào ngư rửa kỹ, bỏ ruột, khứa nhẹ hình chữ thập.

- Chiên sườn vàng hai mặt, vớt ra. Dùng dầu còn lại xào thơm sa tế, cho nước vào, thêm nước tương và sườn vào nồi áp suất hầm 8 phút.

- Mở nồi, cho sườn và nước hầm trở lại chảo, thêm bào ngư, rượu trắng, muối, đường, đun to lửa 5 phút cho sệt nước là xong.

4. Sườn chua ngọt

Nguyên liệu:

- 500g sườn heo

- Nước sốt chua ngọt: 2 thìa tương cà, 1 thìa dầu hàu, 1 thìa nước tương, 2 thìa đường, 1 thìa giấm, 2 tép tỏi băm, nước lọc vừa đủ.

Cách làm:

- Ướp sườn với muối, rượu trắng, tiêu, sau đó áo nhẹ lớp bột năng, để 15 phút.

- Chiên sườn 2 lần: lần đầu lửa vừa đến chín, lần hai lửa to 30 giây cho giòn.

- Phi thơm tỏi, cho nước sốt vào đun nhỏ, khi sệt thì cho sườn vào đảo nhanh tay cho thấm đều là xong.

5. Sườn xào cay

Nguyên liệu: 300g sườn heo, ớt xanh, ớt đỏ mỗi loại 10g, gừng, tỏi, 1 thìa tương ớt đậu (đậu ban Tứ Xuyên).

Gia vị: 10g rượu trắng, 5g nước tương, 2g dầu màu điều, 12g đường, 12g giấm, 5g dầu hàu, 20g nước, ít bột năng.

Cách làm:

- Cắt ớt xanh đỏ thành hạt lựu, gừng thái sợi. Rửa sạch sườn với nước muối, chần sơ.

- Phi thơm tương ớt đậu, cho sườn vào đảo cho ngấm, thêm nước và gia vị, kho nhỏ lửa 20 phút.

- Khi gần cạn, cho ớt xanh đỏ vào, thêm bột năng pha loãng, đảo đều cho sệt nước.