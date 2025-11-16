Loại rau ‘siêu thực phẩm’ mùa đông tốt cho xương khớp bán nhiều ở chợ Việt, dễ làm hỏng món ăn khi chọn nhầm lá tròn hay lá nhọn

Rau chân vịt tốt cho xương khớp

Vào mùa lạnh là thời điểm ngon nhất của rau chân vịt. Ở chợ Việt, rau chân vịt được bán nhiều, giá cao hơn so với các loại rau thông thường khác, khoảng 30.000 – 50.000 đồng/kg. Đây là loại rau có nhiều dưỡng chất, được ví là ‘siêu thực phẩm’ mùa đông.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, rau chân vịt có nguồn vitamin A, C dồi dào cùng các chất xơ, chất ôxy hóa, folate, canxi… tốt cho mắt, xương khớp, hệ miễn dịch. Một chén rau chân vịt chỉ chứa 7 calo nhưng lại cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu đó. Rau chân vịt lại không chỉ có vitamin D, vitamin K, magie… đều cần thiết cho xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương.

Vào thời tiết khô hanh mùa thu đông, chỉ cần bổ sung một – hai món từ rau chân vịt mỗi tuần cũng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Khi nấu rau chân vịt, mọi người có thể kết hợp cùng thực phẩm có đạm như trứng, tôm khô hoặc đậu phụ… món ăn sẽ tăng thêm dinh dưỡng, giàu năng lượng và tốt cho hệ tiêu hóa.

Rau chân vịt chỉ cần luộc cũng rất ngon.

Lá tròn hay lá nhọn? Chọn sai là hỏng món ăn

Trên thị trường, rau chân vịt hiện có hai loại lá phổ biến là lá nhọn và lá tròn. Với mỗi loại phù hợp với một kiểu chế biến khác nhau, nên để ý bạn sẽ có món ăn ngon hơn.

Rau chân vịt lá tròn phiến lá tròn đầy, dày, to, màu xanh đậm trông rất "khỏe". Gốc rễ thường có sắc hồng đỏ, hơi ngắn. Loại rau này chịu lạnh tốt, mùa thu đông cho lá dày và nhiều. Tuy nhiên, do hàm lượng axit oxalic cao, ăn sống hoặc chỉ đảo qua rất dễ cảm nhận vị chát. Rau chân vịt lá tròn sẽ thích hợp với luộc, nấu canh, ăn sẽ ngon hơn. Để bảo quản, khi mua về chưa nấu ngay thì có thể rửa sơ, bọc trong khăn giấy khô trước khi cho vào hộp kín và để trong ngăn mát.

Rau chân vịt có loại lá nhọn và lá tròn.

Rau chân vịt lá nhọn có đầu lá thuôn nhọn, phiến mỏng, màu xanh nhạt, thân dài, tổng thể thanh mảnh. Vị mềm, ngọt, lượng axit oxalic thấp nên gần như không bị chát. Tuy nhiên loại rau này lại dễ héo, để tủ lạnh lâu mất độ giòn. Mọi người có thể dùng loại rau này xào tỏi, xào trứng, làm salad đều ngon.

Món ngon ngày lạnh với rau chân vịt

Rau chân vịt xào trứng

Nguyên liệu:

+ 1 bó rau chân vịt

+ 3 quả trứng

+ Tỏi băm

+ Gia vị: muối, nước tương hoặc dầu hào

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch rau dưới vòi nước, đem chần qua rồi vắt nhẹ cho bớt nước. Trứng đánh với tí muối, đảo chín tới rồi trút ra đĩa.

Bước 2: Phi tỏi thơm, cho rau vào xào nhanh, nêm muối và chút nước tương. Sau đó cho trứng vào đảo đều, tắt bếp.

Món ăn này chế biến nhanh mà giàu dinh dưỡng, không bị chát. Để giữ cho màu rau xanh, mọi tháo tác cần làm nhanh.

Rau chân vịt xào trứng làm đơn giản lại bổ dưỡng.

Canh rau chân vịt trứng gà và tép khô

Nguyên liệu:

+ 1 bó rau chân vịt lá tròn

+ 2 quả trứng gà

+ 1 nắm tép khô

+ Gừng

+ Gia vị: muối, dầu mè, mì chính, dầu ăn

Cách làm:

Bước 1: Rau chân vịt đem nhặt sạch rồi rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Tiếp đó, đem rau chần qua 30 giây để giảm chát, vớt ra để ráo.

Bước 2: Phi thơm gừng, tép khô, đổ nước sôi vào và nêm gia vị vừa miệng. Khi nước sôi, rót trứng đánh tan theo vòng tròn để tạo vân trứng bông. Tiếp đó, cho rau vào và đun tới lúc chín là được. Khi tắt bếp, bạn nhỏ thêm vài giọt dầu mè vào cho ngon.

Thành phẩm: Món canh có vị thanh, rau xanh đậm vị hòa quyện cùng trứng mềm bông, tép khô. Món ăn này ăn vừa ấm bụng và đưa cơm ngày lạnh.