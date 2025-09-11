Công dụng trị bệnh của rau ngổ và cách dùng an toàn

Bài viết này sẽ gợi ý những cách dùng rau ngổ an toàn, hiệu quả, giúp tận dụng tối đa công dụng từ loại rau dân dã này.

1. Tác dụng của rau ngổ

Rau ngổ, còn gọi là ngò om hay ngổ hương, là một loại rau thơm quen thuộc trong một số món ăn, đồng thời cũng được dân gian sử dụng như dược liệu trong nhiều bài thuốc.

Theo Đông y, rau ngổ được coi là có vị cay, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, khử độc, lợi tiểu, thư cân. Rau ngổ là vị thuốc tự nhiên được dùng phổ biến trong dân gian. Ngày nay, nhiều nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh dược tính của rau ngổ.

Lợi ích của rau ngổ:

- Tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa nhờ các hoạt chất limonene, flavonoid, perillaldehyde, ocimene…

- Hạ sốt, làm mát cơ thể, chữa sốt, viêm họng.

- Giảm đau, sát trùng vết thương, dùng đắp ngoài để làm lành vết loét hoặc vùng viêm.

- Giải độc, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi.

- Hỗ trợ tăng tiết sữa ở phụ nữ sau sinh.

- Hỗ trợ điều trị đau ngực, phù nề, có tác dụng lợi tiểu nhẹ.

- Giúp thư giãn thần kinh, giảm stress, tinh dầu từ lá rau ngổ được chứng minh là có tác dụng tăng sóng não thư giãn theta và alpha.

- Hỗ trợ chức năng mạch máu và chống oxy hóa hệ mạch.

Rau ngổ có nhiều tác dụng với sức khỏe nếu biết cách sử dụng.

2. Một số cách sử dụng rau ngổ tốt cho sức khỏe

2.1 Rau ngổ làm gia vị ăn kèm trong các món ăn

Cách chế biến: Rau ngổ rửa sạch, thái nhỏ, ăn kèm các món như bún riêu, lẩu cá, phở cá, các món hấp…

Tác dụng: Đây là cách sử dụng phổ biến nhất của rau ngổ, có tác dụng kích thích tiêu hóa, khử mùi tanh, tăng hương vị của món ăn, đặc biệt thích hợp với những người hay bị đầy bụng, khi ăn các món hải sản có mùi tanh.

2.2 Nước ép rau ngổ

Cách chế biến: Rau ngổ rửa sạch, giã nhuyễn hoặc xay, vắt lấy nước cốt, có thể pha thêm chút mật ong.

Tác dụng: Nước ép rau ngổ có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải rượu, làm giảm sỏi thận nhỏ, rất thích hợp với người uống nhiều rượu bia, người sỏi thận, sỏi bàng quang nhỏ.

2.3 Nước sắc rau ngổ

Cách chế biến: Dùng 30–50g rau ngổ tươi, rửa sạch, sắc với 500ml nước, đun cạn còn 200ml, chia 2 lần uống trong ngày.

Tác dụng: Nước sắc rau ngổ có tác dụng lợi tiểu, giảm phủ, giải độc, hạ sốt, hỗ trợ giảm viêm đường tiết niệu, rất phù hợp với người tiểu buốt, nóng trong, phù nhẹ.

2.4 Trà rau ngổ

Cách chế biến: Rau ngổ phơi khô, hãm 5–10g với 300ml nước sôi, uống trong ngày.

Tác dụng: Trà rau ngổ là thức uống có mùi vị khá thơm ngon, có tác dụng giải nhiệt, giảm stress, thư giãn thần kinh, an thần, rất thích hợp với người căng thẳng, khó ngủ, lao động trí óc.

2.5 Rau ngổ giã đắp ngoài

Cách chế biến: Lá rau ngổ tươi rửa sạch, giã nát, đắp trực tiếp vào vết thương, vết loét hoặc sưng viêm.

Tác dụng: Rau ngổ đắp ngoài có tác dụng kháng viêm, sát trùng, giúp vết thương mau lành, thích hợp với những trường hợp mụn nhọt, vết loét, côn trùng cắn.

Rau ngổ giã nát có thể dùng đắp ngoài khi bị mụn nhọt, côn trùng cắn.

3. Một số lưu ý khi sử dụng rau ngổ

- Rau ngổ là vị thuốc – thực phẩm thanh mát, có lợi cho người nóng trong, tiểu buốt, viêm đường tiết niệu, tiêu hóa kém, uống nhiều bia rượu.

- Phụ nữ có thai cần thận trọng khi sử dụng rau ngổ, do rau ngổ có tính mát, hơi hoạt huyết và lợi tiểu, có thể ảnh hưởng đến thai nhi nếu dùng nhiều.

- Với người huyết áp thấp, tỳ vị hư hàn ăn nhiều rau ngổ có thể hạ huyết áp, lạnh bụng, đi ngoài lỏng.

- Không nên dùng rau ngổ chung với các vị thuốc, đồ ăn có tính hàn mạnh (như rau má, diếp cá, các loại trà thanh nhiệt) dễ gây lạnh bụng.

- Người đang uống thuốc lợi tiểu, hạ huyết áp, thuốc chống đông máu nên hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi dùng.

- Khi làm nước ép, ăn sống hoặc sắc uống, cần rửa sạch kỹ vì rau thường mọc dưới nước, dễ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng.