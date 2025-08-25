10 bài thuốc từ rau mồng tơi

Rau mồng tơi còn có tên là tơi tía, sách thuốc của Tuệ Tĩnh gọi mồng tơi là tầm tơi, sách thuốc Trung Quốc gọi là lạc quỳ.

Tác dụng của rau mồng tơi

Theo Đông y, rau mồng tơi có vị chua ngọt, tính lạnh, không độc, vào 5 kinh tâm, can, tỳ, đại tràng và tiểu tràng; có tác dụng thanh nhiệt, hoạt tràng, lương huyết, giải độc; dùng chữa đại tiện bí kết, đại tiện xuất huyết, tiểu tiện không thông, kiết lỵ, ban chẩn, mụn nhọt...

Theo y học hiện đại, trong rau mồng tơi chứa các dưỡng chất như vitamin A, C, vitamin K, canxi, magiê, sắt và kali, cùng với chất chống oxy hóa như beta-carotene, lutein; giàu chất xơ và cung cấp một số axit amin thiết yếu như leucine, lysine. Đặc biệt, rau mồng tơi có hoạt tính chống viêm, kháng khuẩn, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch tốt cho sức khoẻ.

Rau mồng tơi có tác dụng thanh nhiệt, mát huyết, chữa nhiều bệnh.

Bài thuốc từ rau mồng tơi

1. Trị đầy bụng, khó tiêu, đại tiện không thông (táo bón )

Mồng tơi 300g, gia vị vừa đủ, nấu thành món canh ăn trong bữa cơm, sau 2-3 ngày đại tiện sẽ thông.

2. Hỗ trợ và điều trị bệnh trĩ, đại tiện ra máu

Mồng tơi cả cây 100g, gà mái già 1 con. Thịt gà làm sạch, hầm chín cho mồng tơi vào nấu thêm 10 phút là được.

3. Trị phong thấp, đau nhức xương khớp, ngừa loãng xương

Rau mồng tơi cả cây 200g, móng chân giò 1 cái, hầm với nước và rượu cho chín làm món ăn trong bữa cơm hàng ngày

4. Thông tiểu (trị tiểu rắt, tiểu buốt), nhuận tràng, giảm mỡ máu

Rau mồng tơi tươi 300g, sắc nước uống thay trà.

5. Chữa đau tức ngực, bồn chồn, đánh trống ngực

Rau mồng tơi 200g, sắc lấy nước đặc, hòa thêm chút rượu trắng vào, uống ấm.

6. Trị chảy máu cam do huyết nhiệt

Mồng tơi tươi, rửa sạch giã nát, dùng bông thấm nước cốt nhét vào lỗ mũi.

7. Ngừa lão hóa da, chữa sạm da, nám da

Mồng tơi tươi rửa sạch, giã nát, đắp ngoài da; để khoảng 20 phút, ngày 2-3 lần.

8. Bổ máu, lợi sữa, tốt có phụ nữ sau sinh

Thường xuyên ăn rau mồng tơi giúp nhiều sữa.

9. Chữa mụn trứng cá

Lá rau mồng tơi tươi, lá diếp cá, lượng bằng nhau, rửa sạch, giã nát, lọc lấy nước cốt chấm vào nơi tổn thương.

10. Cầm máu, làm lành vết thương

Rau mồng tơi trộn với đường phèn, giã nát, đắp vào vết thương.