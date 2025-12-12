Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mực xào cay kiểu Hàn thơm giòn, ăn mãi không chán

Sự kiện: Các món hải sản

Với món ăn này, nếu không có mực tươi, bạn có thể thay thế bằng mực khô cũng rất ngon.

Món này rất thích hợp để nhậu.

Nguyên liệu:

5 con mực khô, 2 cây cần tây, gừng, tỏi, tương ớt Hàn Quốc.

Cách làm:

Ngâm mực khô trong nước ấm cho mềm. Khi mực đã nở, làm sạch rồi cắt miếng to.

&nbsp;Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng rồi cho gừng và tỏi vào phi thơm.

Cho mực đã thái vào, đảo nhanh tay.

&nbsp;Thêm tương ớt Hàn Quốc vào chảo.

Tiếp tục đảo đều khoảng 2 phút để mực thấm gia vị.

Cho cần tây vào, xào thêm 1 phút rồi tắt bếp, dọn ra đĩa.

Hoàn thành.

Lưu ý:

- Mực khi nấu sẽ co lại, nên cắt miếng to để giữ độ dai giòn vừa phải.

- Có thể điều chỉnh lượng tương ớt Hàn Quốc tùy khẩu vị cay của mỗi người.

-12/12/2025 18:01 PM (GMT+7)
