Đã chán cá kho hoặc rán, làm theo cách này bao nhiêu cũng hết

Nguyên liệu:

- Cá diêu hồng

- Me, hành tím, tỏi, hành lá

- Bột mì, đậu phộng, tương cà, tương ớt, nước mắm, dầu ăn, dầu hào, đường

- Rau mùi, rau diếp, diếp tanh,...

Cách làm:

Cá đánh vẩy, làm sạch ruột, rửa sạch với muối và dấm, dùng dao cạo sạch nhớt.

Rau sống rửa sạch, để ráo. Hành lá thái nhỏ. Hành tím thái lát, phi vàng.

Bắc chảo lên bếp, để nhiệt ở mức trung bình, cho dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng. Bí quyết để cá giòn, không bị bắn dầu, khi chiên nên cho 1 muỗng canh bột mì vào chảo khi dầu nóng rồi khuấy đều. Sau đó, thả cá từ từ vào chảo dầu chiên với lửa nhỏ để cá chín đều bên trong. Cá chín vàng, tiếp tục lật mặt cá và chiên vàng mặt còn lại.

Ngâm cốt me khoảng 5 phút với nước nóng, dùng muỗng dằm cho ra nước me rồi dùng rây để lọc bỏ hạt. Phi thơm tỏi, thêm nước cốt me, tương ớt, tương cà, đường, dầu hào khuấy đều cho đường tan. Vặn lửa nhỏ lại, đun sôi hỗn hợp sốt me đến khi sánh quyện lại thì tắt bếp.

Rưới nước sốt lên trên mặt cá, thêm hành phi, đậu phộng rang và các loại rau sống đã chuẩn bị là có thể thưởng thức.

Cá diêu hồng sốt me đậm đà vị, ăn kèm cùng rau sống là món ăn giàu dinh dưỡng rất thích hợp cho thời tiết nắng nóng ngày hè.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]