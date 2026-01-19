Cá đùi gà có gì đặc biệt? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

Cá đùi gà là gì?

Cá đùi gà thực chất là cá chuồn phơi một nắng - một đặc sản phổ biến của vùng biển Việt Nam. Tên gọi dân gian xuất phát từ hình dáng thân cá tròn, dày, khi chế biến có vẻ ngoài giống “đùi gà”, thịt chắc, không bở.

Sau khi đánh bắt, cá chuồn được làm sạch, tẩm một lượng muối vừa phải rồi đem phơi đúng một nắng lớn. Cách làm này giúp bề mặt cá se lại, giảm mùi tanh nhưng phần thịt bên trong vẫn giữ được độ ẩm, độ ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng. So với cá khô phơi nhiều nắng, cá đùi gà mềm hơn, ít mặn và dễ chế biến thành các món như nướng, áp chảo hoặc rim nhạt.

Cá đùi gà có hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe nếu được chế biến và sử dụng đúng cách

Giá trị dinh dưỡng của cá đùi gà

Cá chuồn - nguyên liệu chính làm nên cá đùi gà, là loại hải sản giàu dưỡng chất. Nhờ được phơi đúng kỹ thuật, cá vẫn giữ lại phần lớn các thành phần có lợi cho sức khỏe. Trong cá chuồn có hàm lượng cao protein, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Bên cạnh đó, cá chuồn chứa nhiều axit béo omega 3, có tác dụng hỗ trợ tim mạch, não bộ và thị lực, đồng thời giúp giảm viêm và cân bằng mỡ máu. Các khoáng chất như canxi, phốt pho góp phần duy trì hệ xương răng chắc khỏe, trong khi vitamin nhóm B hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và quá trình chuyển hóa năng lượng. Ngoài ra, cá chuồn còn cung cấp các vi chất như sắt, kẽm, selen, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tạo máu.

Nhờ bảng thành phần dinh dưỡng phong phú, cá chuồn phơi một nắng là thực phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, từ người lớn tuổi đến trẻ em.

Lợi ích sức khỏe khi ăn cá đùi gà

Với hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng khá lành tính, cá đùi gà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được bổ sung hợp lý trong bữa ăn hàng ngày.

Trước hết, omega 3 trong cá chuồn giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, góp phần làm giảm cholesterol xấu và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Đây là lựa chọn phù hợp để thay thế các món ăn nhiều dầu mỡ.

Ngoài ra, DHA và EPA có trong cá chuồn đóng vai trò quan trọng đối với não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và duy trì sự minh mẫn. Vì vậy, cá đùi gà đặc biệt phù hợp với học sinh, người lao động trí óc và người cao tuổi.

Hàm lượng canxi và phốt pho dồi dào trong cá cũng giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương và các vấn đề về xương khớp. Bên cạnh đó, các khoáng chất vi lượng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Đáng chú ý, cá đùi gà giàu protein nhưng không quá nhiều năng lượng, tạo cảm giác no lâu. Nếu chế biến bằng cách nướng hoặc hấp, món ăn này rất phù hợp với người đang ăn kiêng hoặc muốn kiểm soát cân nặng.

Những lưu ý khi chế biến và thưởng thức

Dù giàu dinh dưỡng, cá đùi gà vẫn cần được chế biến đúng cách để đảm bảo an toàn và giữ trọn lợi ích cho sức khỏe. Khi sơ chế, chỉ nên rửa nhanh cá để loại bỏ muối dư, tránh ngâm lâu trong nước khiến cá mất vị ngọt và hao hụt dưỡng chất.

Nên ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ như nướng, hấp, áp chảo không dầu hoặc rim nhạt để bảo toàn omega 3 và hạn chế chất béo xấu. Do cá đã được tẩm muối nhẹ, người dùng cũng không nên ăn quá nhiều trong một bữa, nhất là người cao huyết áp hoặc cần chế độ ăn nhạt.

Bên cạnh đó, việc kết hợp cá đùi gà với rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác ngấy, từ đó mang lại bữa ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.