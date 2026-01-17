Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Thực hư công dụng của củ sả?

Cây sả, hay còn gọi là cỏ chanh, từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong ẩm thực và y học dân gian. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy các hợp chất sinh học trong cây sả có tiềm năng tác động lên tế bào ung thư, tuy nhiên hiệu quả này hiện vẫn chủ yếu được ghi nhận trong điều kiện thí nghiệm và chưa đủ cơ sở khoa học.

Cụ thể, công trình công bố trên Cancer Letters (2002) ghi nhận chiết xuất từ sả có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan giai đoạn sớm trên mô hình động vật. Trong khi đó, nghiên cứu đăng trên Fundamental & Clinical Pharmacology cho thấy citral – hợp chất chính trong tinh dầu sả – có thể kích hoạt quá trình apoptosis (chết tế bào theo chương trình) ở tế bào ung thư vú trong ống nghiệm.

Ngoài citral, một số hợp chất khác trong sả như isointermedeol cũng được ghi nhận có khả năng tác động lên cơ chế tự hủy của tế bào ung thư. Đáng chú ý, các thí nghiệm tại Đại học Ben-Gurion (Israel) cho thấy tinh dầu sả có thể gây apoptosis ở tế bào ung thư nuôi cấy, trong khi tế bào lành ít bị ảnh hưởng trong cùng điều kiện nghiên cứu.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng phần lớn các kết quả trên mới dừng lại ở mức nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định hiệu quả cũng như liều lượng an toàn khi sử dụng sả nhằm ngăn ngừa hoặc hỗ trợ điều trị ung thư ở người.

Do đó, sả có thể được xem là một loại thực vật giàu hợp chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể và giảm viêm, từ đó gián tiếp giúp giảm nguy cơ ung thư.

Lý do uống nước sả để hỗ trợ ngăn ngừa phát triển tế bào ung thư

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Sả từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền nhờ khả năng giảm đầy hơi, kích thích tiêu hóa và khử mùi hôi miệng. Trà sả hoặc nước sả giúp làm dịu đường tiêu hóa, hỗ trợ các triệu chứng như chậm tiêu, đầy bụng, buồn nôn, đau dạ dày nhẹ, co thắt ruột hoặc rối loạn tiêu hóa chức năng.

Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, cơ thể cũng giảm tình trạng viêm mạn tính – yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy hợp chất citral có trong sả có khả năng kích hoạt cơ chế apoptosis (chết tế bào theo chương trình) ở tế bào ung thư, đồng thời ít ảnh hưởng đến tế bào lành trong cùng điều kiện thí nghiệm.

Ngoài ra, sả còn chứa các chất chống oxy hóa như beta-carotene, giúp trung hòa gốc tự do – tác nhân gây tổn thương tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng những tác dụng này chủ yếu mới được ghi nhận trong nghiên cứu tiền lâm sàng, chưa đủ cơ sở để xem sả là biện pháp điều trị ung thư.

Giúp chuyển hóa, thải độc cơ thể

Uống nước sả có thể giúp tăng bài tiết nước tiểu, từ đó hỗ trợ cơ thể loại bỏ các chất chuyển hóa dư thừa. Nhờ vậy, gan, thận và hệ tiết niệu được hỗ trợ hoạt động hiệu quả hơn. Cơ chế này góp phần duy trì môi trường chuyển hóa lành mạnh, gián tiếp giúp giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tế bào.

Kháng viêm và chống oxy hóa

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2010 cho thấy chiết xuất sả chính là phương pháp điều trị các bệnh viêm nhiễm vô cùng hiệu quả. Các nhà nghiên cứu khẳng định các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong sả giúp làm giảm sự căng thẳng.

Một nghiên cứu tương tự được công bố năm 2010 cho thấy sả chính là một liệu pháp điều trị bệnh viêm ruột vì có khả năng ức chế quá trình sản sinh leukocyte – một loại tế bào bạch cầu, từ đường ruột bị viêm nhiễm.

Những lưu ý cần biết khi sử dụng cây sả và tinh dầu sả

Sả được xem là an toàn khi sử dụng với liều lượng thông thường trong nấu ăn hoặc thoa ngoài da. Tuy nhiên, việc dùng tinh dầu sả đậm đặc hoặc uống với liều cao có thể gây kích ứng dạ dày, gan và màng niêm mạc. Một số người có thể gặp phản ứng nhẹ như chóng mặt, khô miệng hoặc đi tiểu nhiều.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai và cho con bú được khuyến cáo không nên dùng sả vì loại thảo mộc này có thể kích thích tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai. Ngoài ra, trẻ nhỏ cũng cần tránh tiếp xúc hoặc nuốt phải các sản phẩm chứa tinh dầu sả, do có thể gây ngộ độc.

Với những giá trị dược liệu quý, sả không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn mà còn là nguồn hợp chất tự nhiên có tiềm năng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng người dân không nên xem sả như một “thần dược”, mà nên sử dụng ở mức độ hợp lý, kết hợp chế độ ăn uống khoa học và thăm khám định kỳ để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Uống nước sả bao nhiêu là đủ?

Sả thường có vị khá đậm, bạn nên pha loãng với nước lọc, hoặc thêm chút mật ong, chanh hoặc gừng để tăng hương vị và tăng cường tác dụng của nước sả.

Bạn chỉ nên uống tối đa khoảng 2 - 3 cốc nước sả mỗi ngày. Tinh dầu trong sả có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đặc biệt đối với những người có dạ dày nhạy cảm. Uống quá nhiều nước sả có thể dẫn đến tình trạng ợ nóng, đau bụng hoặc khó tiêu.

Có 3 thời điểm tốt nhất nên uống nước sả: Uống nước sả vào buổi sáng giúp tỉnh táo, tăng cường năng lượng và hỗ trợ tiêu hóa. Uống nước sả sau bữa ăn khoảng 30 phút giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng. Uống một cốc nước sả ấm trước khi đi ngủ giúp thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.