Tảng đá hình ngựa trên núi hút du khách check-in

Gần đây, một tảng đá tự nhiên có hình dáng giống một con ngựa đang phi nước đại tại khu thắng cảnh núi Đại Chu ở Thanh Đảo (Trung Quốc) bất ngờ trở thành địa điểm chụp ảnh nổi tiếng, theo Sohu.

Nhiều du khách và những người đam mê leo núi đã thực hiện những chuyến đi đặc biệt để chụp ảnh cùng tảng đá, với hy vọng mang lại may mắn trong năm Bính Ngọ 2026, cầu mong "thành công tức thì" cùng "vận may lớn" trong năm con ngựa.

Theo ông Kỷ, một người đam mê leo núi, tảng đá tự nhiên có hình dạng sống động đến kinh ngạc. “Năm Bính Ngọ đang đến gần, tảng đá lại càng mang ý nghĩa may mắn hơn bao giờ hết. Mọi người đều muốn đến để mong lấy may”.

Ngày càng nhiều du khách tìm đến núi Đại Chu để chụp ảnh cùng “tảng đá ngựa phi”. Có thời điểm, mọi người xếp hàng dài để chờ được chụp hình, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt tại điểm du lịch này.

Tảng đá hình ngựa trên núi Đại Chu ở Thanh Đảo khiến nhiều người thích thú, biến nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng liên tục đăng tải hình ảnh và trải nghiệm của mình khi đến thăm tảng đá, bày tỏ sự thích thú trước sự trùng hợp giữa hình dáng tảng đá và chủ đề năm con ngựa.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, con ngựa thường được coi là biểu tượng của sự thăng tiến, may mắn và thành công. Sự nổi tiếng của tảng đá hình ngựa ở núi Đại Chu thời gian gần đây không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên, mà còn từ nét văn hóa được nhiều người gửi gắm như một biểu tượng cho năm mới đầy hy vọng.