Loại cá trong suốt ít ai chú ý nhưng lại giàu đạm, ít béo

Cá thủy tinh là tên gọi phổ biến của một số loài cá nhỏ, thân mảnh, gần như trong suốt do ít sắc tố. Loài cá này sinh sống chủ yếu ở môi trường nước ngọt sạch, tập trung tại sông Đà, hồ chứa và các vùng nước yên tĩnh. Cá thường xuất hiện theo mùa, rộ nhất từ tháng 4-6 hàng năm, nên được xem là đặc sản khá hiếm.

Ưu điểm nổi bật của cá thủy tinh là xương rất nhỏ và mềm, có thể ăn gần như toàn con. Nhờ đó, cá đặc biệt phù hợp với người có hệ tiêu hóa yếu, trẻ nhỏ đang ăn dặm hoặc người cao tuổi.

Trong ẩm thực, cá thủy tinh thường được dùng để nấu canh chua, canh rau, hấp trứng, chiên giòn, làm chả hoặc nấu cháo. Sự kết hợp giữa giá trị dinh dưỡng, hương vị tự nhiên và độ an toàn khi sử dụng giúp cá thủy tinh trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình.

Cá thủy tinh được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng

Giá trị dinh dưỡng của cá thủy tinh

Hiện chưa có bảng thành phần dinh dưỡng riêng biệt cho cá thủy tinh từ các tổ chức quốc tế, song dựa trên đặc điểm chung của nhóm cá nhỏ nước ngọt, loại cá này vẫn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng.

Cá thủy tinh là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa nhiều axit amin thiết yếu giúp cơ thể duy trì và tái tạo mô. Hàm lượng chất béo trong cá thấp, chủ yếu là chất béo không bão hòa, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh.

Khi ăn cả con, cá thủy tinh có thể bổ sung thêm canxi, phốt pho cùng một số khoáng chất vi lượng như sắt, selenium và vitamin nhóm B, trong đó có vitamin B12. Tuy nhiên, hàm lượng omega 3 trong cá nước ngọt nói chung thấp hơn đáng kể so với cá biển, vì vậy cá thủy tinh không nên được xem là nguồn omega 3 chính trong khẩu phần ăn.

Nhìn chung, cá thủy tinh là lựa chọn phù hợp để bổ sung đạm dễ tiêu, ít béo và giàu khoáng chất khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

Lợi ích sức khỏe khi sử dụng cá thủy tinh

Việc bổ sung cá thủy tinh vào thực đơn hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Trước hết, hàm lượng protein dồi dào giúp hỗ trợ xây dựng và phục hồi cơ bắp, tăng cường sức đề kháng và duy trì hoạt động sống của cơ thể. Đây là nguồn đạm phù hợp cho người cần phục hồi thể lực hoặc duy trì chế độ ăn giàu protein nhưng ít chất béo.

Nhờ khả năng ăn cả con, cá thủy tinh góp phần cung cấp canxi và phốt pho - hai khoáng chất quan trọng cho xương và răng. Điều này đặc biệt có lợi cho người trung niên, người cao tuổi, phụ nữ sau sinh hoặc trẻ em trong giai đoạn phát triển, nhất là khi kết hợp với chế độ ăn giàu vitamin D.

Cá thủy tinh cũng phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng. Lượng calo thấp cùng hàm lượng protein cao giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và kiểm soát tổng năng lượng nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, các vi khoáng như selenium và sắt trong cá góp phần hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình tạo máu, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể.

Cách sử dụng cá thủy tinh an toàn và lành mạnh

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng cần chú ý khâu lựa chọn và chế biến.

Khi mua cá, nên chọn cá có màu trắng trong, thân săn chắc, không bị đục hay có mùi lạ. Cá nên được mua tại các cửa hàng, siêu thị uy tín để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc tồn dư kim loại nặng. Với cá đông lạnh, cần tránh sản phẩm bảo quản quá lâu, dễ ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị.

Cá thủy tinh có thân mềm nên việc sơ chế cần nhẹ nhàng. Chỉ cần rửa sạch dưới vòi nước, có thể ngâm nhanh trong nước muối loãng để giảm mùi tanh, tránh bóp mạnh làm nát cá.

Về chế biến, các phương pháp như hấp, nấu canh, nấu cháo, kho nhạt hoặc hấp trứng được đánh giá là phù hợp nhất để giữ trọn giá trị dinh dưỡng. Nên hạn chế chiên ngập dầu hoặc chế biến nhiều dầu mỡ vì có thể làm tăng năng lượng và chất béo không cần thiết trong món ăn.