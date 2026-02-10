Bí quyết làm nem vuông hải sản vàng ruộm, giòn rụm mà không ngấy cho mâm cỗ Tết đẹp mắt, ngon miệng

Trong mâm cỗ truyền thống của người miền Bắc, nem rán không chỉ là một món ăn quen thuộc mà còn được xem như “linh hồn” của bữa tiệc.

Những chiếc nem vàng ruộm, giòn rụm, thơm nức mùi nhân thịt, mộc nhĩ, miến… khi chấm cùng bát nước mắm chua ngọt đã trở thành hương vị khó thiếu mỗi dịp Tết, lễ hay giỗ chạp.

Nếu như đã quen với cách gói nem dài tròn truyền thống, bạn có thể thử làm nem vuông, phần nhân thêm hải sản để thay đổi khẩu vị. Dân Việt giới thiệu cách làm nem vuông hải sản giòn tan, vàng ruộm, giòn rụm mà không ngấy như sau:

Nguyên liệu làm nem vuông:

- Thịt nạc vai: 500gram

- Tôm nõn tươi đã bóc vỏ: 400gram

- Bề bề đã bóc vỏ: 400gram

- Mọc nhĩ, nấm hương: 100gram 2 loại

- Hành tây, cà rốt: mỗi loại 1 củ

- Miến: 50gram

- Trứng gà: 3 quả

- Hành lá, rau mùi

- Hạt tiêu: 1 thìa cafe

- Nước mắm: 1 thìa ăn cơm

- Bánh đa: 25 lá

Sơ chế nguyên liệu làm nem vuông:

- Rửa sạch tôm nõn, bề bề để ráo đun một nồi nước sôi thả tôm nõn bề bề vào chần sơ qua nước sôi rồi vớt ra để ráo. Phi hành mỡ thơm rồi cho phần tôm bề bề vào đảo đến khi chín.

Bề bề, tôm nõn xào cùng hành khô thơm lừng.

- Thịt nạc vai đã xay trộn cùng 3 quả trứng gà riêng ra một bát.

- Phần mọc nhĩ, nấm hương, miến ngâm mềm rửa sạch thái hoặc xay nhỏ. Rau mùi, hành lá, cà rốt, hành tây rửa sạch thái nhỏ.

- Trộn đều phần nguyên liệu trên, rồi đổ bát hỗn hợp thịt trứng đã chuẩn bị sẵn vào, tiếp tục lần lượt cho hạt tiêu nước mắm vào và trộn đều.

- Cất tủ khoảng 30 phút trước khi gói nem khi đó nguyên liệu được kết dính vào nhau gói sẽ dễ dàng hơn.

- Phần vỏ bánh đa nem muốn giòn thì quyết một lớp bia ở ngoài, để làm cho vỏ bánh mềm dẻo dễ gói hơn nữa.

- Để gói nem hình vuông, mỗi cái nem gói 2 lá bánh đa. Lần lượt cho phần nhân nem vào bánh đa tôm và bề bề để ở trên.

- Phần nhân nem ở trên gói thành phẩm được 25 cái nem vuông xinh xắn.

Lấy kéo cắt hình chữ thập ở giữa mở ra nem vẫn còn nóng hổi.

Chúc các bạn thành công với cách làm nem vuông này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Linh thực hiện.