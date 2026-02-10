Nam sinh "nhỏ thó" gùi chăn lều kín lưng về quê ăn Tết, người lớn cũng phải nể

Hình ảnh nam sinh đẩy vali, trên lưng chất nhiều đồ đạc khi đứng chờ tàu điện ngầm tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội đại lục, theo tờ Guangzhou Daily. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thán phục trước sự tự lập của cậu.

Trong bức ảnh, cậu bé có thân hình nhỏ con sắp xếp hành lý rất gọn gàng, buộc chặt bằng dây thừng. Các vật dụng trên lưng gồm chăn, lều chống muỗi, dép, giày thể thao và nhiều túi nilon lớn.

Một người dùng mạng bình luận: “Tôi rất ngưỡng mộ cậu bé. Có thể chia sẻ bí quyết đóng gói không?”. Người khác viết: “Buộc được nhiều đồ như vậy bằng dây, đến người lớn như tôi chắc cũng không làm được”. Một ý kiến khác nhận xét: “Kỹ năng đóng gói thật đáng nể. Bao nhiêu thứ mà không rơi dọc đường”.

Theo báo chí, cậu bé tên Hà Tử Duệ, khoảng 14 tuổi, là học sinh lớp 8 tại Trường Trung học Kỷ niệm Học viện Quân sự Hoàng Phố, Quảng Châu.

Ngày 30/1, sau khi kết thúc học kỳ, cậu học sinh nội trú này tự thu xếp hành lý và một mình lên đường về nhà.

“Bạn cùng phòng giúp em nén các túi đồ, còn em dùng dây để buộc lại. Chúng em mất khoảng 20 phút để đóng gói xong”, cậu bé cho biết.

Cậu bé mang đầy hành lý chuẩn bị lên tàu điện ngầm. Ảnh: ctdsb.net

Mẹ của em nói bà đã hỏi trước và được con trai khẳng định không cần cha mẹ hỗ trợ đóng gói hay đưa đi tàu. Người cha đã ra ga tàu điện ngầm đón con sau khi cậu đi bốn trạm.

Trước đó, cậu bé đã “tập dượt” cách buộc đồ ở nhà bằng dây thừng, tính toán kỹ vị trí từng món.

“Con dự định để đồ nặng trong vali, còn đồ nhẹ mang trên lưng. Con cũng tính xem món nào treo bên ngoài, nối chúng lại thế nào và buộc dây ở đâu cho chắc”, người mẹ kể.

Bà cho biết kỹ năng đóng gói của con có thể được học từ các trại hè theo chủ đề quốc phòng mà cậu từng tham gia. Trước đây, cậu cũng từng vác chiếu tre và cả giá sách trên lưng khi về nhà.

“Con rất khéo tay. Từ nhỏ, gia đình cũng muốn rèn cho con tính tự lập. Lúc hai tuổi, con đã biết tự giặt tất”, bà nói.

Câu chuyện của cậu bé còn được Nhân dân Nhật báo đăng tải, thu hút hơn nửa triệu lượt thích trên mạng.

Một cư dân mạng nhận xét: “Khả năng tự làm mọi việc của cậu bé, chứ không phải điểm số, mới là thứ giúp cậu tự tin đối mặt với mọi thử thách trong tương lai”.