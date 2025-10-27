Thực đơn tiệc cưới phong cách Á - Âu của Quỳnh Châu

Tiệc cưới của á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Ngọc Phát diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở phường Sài Gòn, quy tụ khoảng 800 khách mời là người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Không gian tiệc mang hơi thở hiện đại, lấy cảm hứng từ những cánh rừng Đà Lạt - quê hương của cô dâu. Tông xanh mát được chọn làm chủ đạo, kết hợp ánh sáng tự nhiên và mảng lá trang trí để tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh khiết.

Toàn bộ ý tưởng trang trí được Quỳnh Châu tự phác thảo, chỉnh sửa suốt hai tháng, trước khi đội ngũ thi công hoàn thiện trong hai ngày cận lễ cưới. Bên cạnh phần không gian được đầu tư chỉn chu, thực đơn tiệc cưới cũng được cô dâu lựa chọn kỹ lưỡng, kết hợp ẩm thực Á - Âu hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho các khách mời.

Thực đơn tiệc cưới của Á hậu Quỳnh Châu.

Bữa tiệc bắt đầu với súp dumpling hải sản vi cá. Đây món khai vị cao cấp thường thấy trong tiệc cưới truyền thống của người Hoa và giới thượng lưu Việt Nam. Vi cá mập gắn liền với biểu tượng phú quý, thịnh vượng, trong khi các loại hải sản như tôm, cua, bào ngư giúp tăng thêm sắc thái sung túc, đủ đầy cho chặng đường mới.

Món súp dumpling hải sản vi cá.

Sau món súp, khách mời được thưởng thức cua lột xốt trứng muối - xà lách quinoa. Cua lột chiên giòn, phủ lớp xốt trứng muối vàng tạo điểm nhấn hài hòa giữa vị béo mặn và màu sắc tươi mới, tượng trưng cho sự khởi đầu, đổi thay. Phần salad quinoa thanh mát tạo cảm giác nhẹ nhàng và cân bằng vị giác.

Món chính là cá mú hấp xốt bào ngư. Cá được hấp giữ trọn vị tự nhiên, hòa quyện với xốt bào ngư đậm đà và tinh tế. Trong tiếng Quan Thoại, "bào ngư" (baoyu) nghe gần giống "phồn vinh", nên món ăn này còn là lời chúc cho cuộc sống hôn nhân luôn sung túc, bền vững. Món ăn tượng trưng cho sự viên mãn, thịnh vượng và gắn bó bền lâu.

Món bò hầm xốt rượu Porto.

Tiếp đó là bò hầm xốt rượu Porto ăn kèm bánh mì mang phong vị Châu Âu cổ điển. Thịt bò hầm mềm trong rượu vang Porto tạo hương thơm nhẹ nhàng, vị đậm sâu và cảm giác ấm áp, kết nối, phù hợp không khí trang trọng của tiệc cưới.

Món cuối trong phần chính là Tôm càng nướng xốt cay ăn cùng cơm chiên sa tế. Tôm càng nướng vừa tới, phủ xốt cay, kết hợp cùng cơm rang sa tế dậy mùi, mang đến cảm giác tươi vui, trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực cho ngày trọng đại.

Khép lại thực đơn là món tráng miệng kem dừa cà phê. Lớp kem dừa mát lạnh, béo nhẹ, quyện cùng hương cà phê đặc trưng của Việt Nam mang đến dư vị tinh tế và êm dịu, khép lại bữa tiệc trong sự thư thái.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Cô từng dự Project Runway, Vietnam's Next Top Model 2014, vào top 5 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 và đoạt Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Ngoài người mẫu, cô còn làm MC, diễn viên trong phim Hoa hậu giang hồ, Bố già.

Chú rể Nguyễn Ngọc Phát, hơn cô dâu năm tuổi, có bằng thạc sĩ tài chính tại Anh, hiện kinh doanh lĩnh vực khách sạn và lưu trú. Cả hai quen nhau năm 2020, công khai tình cảm sau khi doanh nhân cầu hôn Quỳnh Châu bên bờ biển Phan Thiết hồi tháng 9 năm ngoái.