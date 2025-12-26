Lý do khách sạn 5 sao vẫn 'ăn nên làm ra' dù phòng trống

Theo các chuyên gia ngành khách sạn, những cơ sở cao cấp không cần phải lấp đầy công suất mới kiếm được tiền. Ngược lại, việc duy trì trạng thái "vắng vừa đủ" lại giúp họ giữ được lời hứa cốt lõi với khách: sự yên tĩnh, riêng tư và dịch vụ cá nhân hóa ở mức cao nhất.

Trong một khách sạn 5 sao, cảnh đông đúc ở quầy lễ tân, hồ bơi chật kín hay nhà hàng ồn ào có thể làm xói mòn hình ảnh thương hiệu. "Sự hối hả và nhộn nhịp đôi khi là điều tối kỵ với khách sạn sang trọng", Julian Brittano, nhà phát triển khách sạn kiêm CEO The Rook Hotel và Cornerstone Collection, nhận định với The Independent.

Ông cho biết, khi lượng khách ít, nhân viên có nhiều thời gian để phục vụ từng người, từ việc ghi nhớ thói quen, sở thích đến tạo ra những trải nghiệm riêng biệt mà một khách sạn đông kín khó lòng làm được. "Một khách sạn chỉ đầy một nửa phòng chính là hiện thân của đặc quyền. Công suất thấp không phải là kém hiệu quả, mà là sự quản trị có chủ đích", ông nói.

Ảnh minh họa: Pexels.

Quan điểm này cũng được Minkyung Kim, trợ lý giáo sư marketing tại Trường Kinh doanh Tepper của Đại học Carnegie Mellon, đồng tình. Theo bà, các khách sạn hạng sang chấp nhận công suất phòng thấp hơn như một cái giá phải trả để mang lại trải nghiệm ít đông đúc, chất lượng cao và đúng với kỳ vọng của nhóm khách giàu có.

Để tránh tình trạng quá tải, các khách sạn sang trọng hiếm khi công khai "chặn phòng", nhưng họ sử dụng một công cụ hiệu quả hơn là giá cả. Với mức giá có thể vượt 1.000 USD mỗi đêm, việc định giá cao tự nhiên trở thành hàng rào lọc khách, giúp không gian luôn trong trạng thái thư thả, không bị quá tải.

Quan trọng hơn, doanh thu của khách sạn hạng sang không chỉ đến từ tiền phòng. Khi hài lòng với trải nghiệm, khách sẵn sàng chi thêm cho nhà hàng, spa, quầy bar hay các dịch vụ cá nhân hóa khác. Tính theo tổng mức chi tiêu, một vị khách thượng lưu có thể mang lại doanh thu tương đương ba hoặc bốn khách hàng tầm trung.

Theo ông Julian Brittano, trong ngành dịch vụ cao cấp, lợi suất trên mỗi khách, giá trị thương hiệu và tính độc quyền mới là những yếu tố quyết định thành công dài hạn.

Ảnh minh họa: Pexels.

Một khách sạn luôn trong tình trạng "quá bận rộn" có nguy cơ làm loãng định vị thương hiệu. Ngược lại, một nơi chấp nhận sự thưa thớt có thể gia tăng lòng trung thành của khách hàng. "Trong sự xa hoa, một nửa trống rỗng lại mang rất nhiều ý nghĩa", ông Brittano nhận định.

Mô hình này đang cho thấy hiệu quả rõ rệt tại Mỹ. Sự tăng mạnh của thị trường chứng khoán và bất động sản sau đại dịch khiến nhóm thu nhập cao ngày càng giàu hơn, kéo theo nhu cầu chi tiêu cho du lịch hạng sang. Theo công ty phân tích CoStar, giá phòng trung bình của các khách sạn sang trọng tại Mỹ đã chạm mức kỷ lục 394 USD/đêm, lượng đặt phòng của phân khúc này vẫn tăng 2,5% tính đến tháng 9/2025.

Trong thế giới của khách sạn 5 sao, vắng khách không hẳn là dấu hiệu của khó khăn. Đôi khi, đó chính là cách họ giữ mình luôn... đắt giá.