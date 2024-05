Thực đơn mùa hè thanh mát, ngon miệng lại không tốn nhiều thời gian vào bếp

Bún bò Nam bộ

Ếch xào măng - Đùi ếch rang muối + Canh mồng tơi nấu tôm + Sung muối chua cay + Quýt ngọt

Tàu hũ hấp thịt trứng + Nem thính tai + Gỏi tôm mực + Canh rau dền nấu tôm

Cá chép hấp cuốn bánh tráng + Nem chạo thính + Trứng ngỗng tráng + Canh chua mọc

Cá chép om dưa + Mướp đắng xào trứng + Lặc lày luộc chấm muối vừng + Dưa bở dầm đường

Xá xíu nọng heo + Cá chép kho măng + Rau cải chíp luộc + Canh củ sen táo đỏ + Sung muối chua cay

Phở gà trộn + Nộm gà ngó sen + Dưa lê, vải tráng miệng

Cá chép nấu dấm + Thịt bò xào nụ bí non + Salad trứng + Canh cá chép nấu dấm + Sung muối chua cay

Tim trứng chim xào mướp giá + Cá bống kho tiêu + Dưa góp + Canh khổ qua nhồi thịt

Ba chỉ rang chay + Bí ngòi xào tỏi + Canh chua trùng trục + Cà pháo + Đu đủ

Canh miến chim diệc + Giò lụa Ước Lễ + Rau củ luộc + Chuối, cốm tráng miệng

Sườn xào chua ngọt + Cá phi lê tẩm bột + Nộm rau càng cua + Canh cải xanh

Ngan luộc + Bí xanh luộc + Canh măng xáo

Chả cốm non + Xôi cốm non + Canh đậu tươi rau củ + Chè cốm non

Bò cuốn lá cải + Bò sốt tiêu đen + Canh thịt bò hành răm + Táo đỏ tráng miệng

Chả quế + Rau củ luộc + Canh cá rô rau cải + Sung muối

Hến xúc bánh đa + Thịt quay giòn bì + Canh bầu nấu tôm + Cà pháo + Chè củ sen, hạt sen

Cơm gà Hội An + Cá tầm rang muối + Canh bí xanh

Ốc om chuối đậu + Ồi nhồi thịt hấp lá chanh + Sung dầm chua cay + Hoa quả tráng miệng

Bún đậu mắm tôm

Sườn rang me chua ngọt + Gỏi xoài tôm thịt + Cá trứng tẩm bột chiên + Canh dưa chua sườn sụn

Cải chíp luộc + Canh cà bung + Dưa hấu

Bầu luộc chấm muối vừng + Canh đầu cá hồi nấu măng mua + Roi tráng miệng

Trứng tráng cốm + Rau bí xào tỏi + Nem thính + Canh hoa thiên lý nấu tôm + Cà pháo + Bánh xu xê

Thịt ba chỉ, tôm rang + Chân gà luộc + Canh cua nấu rau mồng tơi + Cà pháo + Hoa quả tráng miệng

Gỏi gà măng cụt + Cháo gà đậu xanh + Xôi xéo + Mít Thái

Tôm rang + Chim quay + Rau muống luộc + Cà pháo + Nước rau muống luộc dầm me

Tôm càng xanh nướng + Mực trứng nướng + Nộm sứa + Canh ngao nấu chua

Mực trứng xào dứa + Giò me + Canh chua thanh trà + Hạt đá rim dứa

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]