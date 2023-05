Bà xã của tài tử Huyn Bin tập luyện và ăn gì mỗi ngày để có ngoại hình “lõa hóa ngược”

Son Ye-Jin là nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của xứ sở kim chi. Cô còn được biết đến với chuyện tình đẹp như mơ cùng nam tài tử Huyn Bin. Từ lâu, Son Ye-Jin đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người và ai cũng muốn duy trì được vóc dáng giống như Son Ye-Jin.

Thói quen tập luyện của Son Ye-Jin

Nữ diễn viên đã có thói quen tập luyện pilates và TRX trong suốt 13 năm qua. Son Ye-Jin thường tập các động tác squat, lunges, step-up, planks, leo núi, in & out và nhiều bài tập khác trên dây đeo TRX. Sau khi tập TRX, Son Ye-Jin sẽ chuyển sang tập Pilates. Được biết, các bài tập này rất hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng và tăng chiều cao một cách an toàn.

Cô tập luyện bộ môn này bài bản đến mức có chứng chỉ giáo viên pilates chuyên nghiệp. Vào những ngày lịch trình bận rộn, Son Ye-Jin vẫn duy trì thói quen tập luyện ít nhất 1 giờ mỗi ngày.

Kế hoạch ăn kiêng của Son Ye-Jin

Để giữ thân hình mảnh mai, vóc dáng hoàn hảo thì việc ăn kiêng cũng vô cùng quan trọng. Vào bữa sáng, cô ấy ăn ngũ cốc, nước ép trái cây, trứng, sữa chua… Ngoài ra, cô cũng thích uống nước chanh để bổ sung nước và giữ cho mình tươi tắn suốt cả ngày.

Bữa trưa của nữ diễn viên cũng tương đối đơn giản gồm thịt gà, cơm, canh và rau củ. Bữa ăn nhẹ của cô có thể là một cốc trà giải độc hoặc sinh tố giàu protein.

Cũng giống như nhiều ngôi sao khác, Son Ye–Jin không ăn quá nhiều vào buổi tối. Bữa tối của cô có thể là cá hoặc thịt gà luộc hoặc hấp, rau và salad. Mỗi tuần, cô sẽ tự làm bít tết từ cá hoặc thịt gà để đổi gió cho bữa ăn của mình.

Ngoài việc lựa chọn kỹ lưỡng từng món ăn, Son Ye Jin còn giữ quy tắc không ăn trong vòng 3 tiếng trước khi đi ngủ. Thói quen này giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn trước khi nghỉ ngơi, tránh tích tụ năng lượng và đẩy nhanh tốc độ lão hóa cho cơ thể.

