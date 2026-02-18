Ùn tắc kéo dài tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên mùng 2 Tết

"Tiến thoái lưỡng nan" trên đường đi lễ Tết

Sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ (18/2), theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đoạn cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng từ nút giao Thịnh Đán đến nút giao Tân Long, xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 5km, di chuyển chậm chạp từng mét một, tạo nên cảnh tượng chen chúc, bức bối ngay tại cửa ngõ thành phố.

Theo dữ liệu từ Google Maps, thời gian để vượt qua đoạn đường này kéo dài gần 60 phút, gấp nhiều lần so với thời gian di chuyển thông thường. Trước tình trạng ùn ứ kéo dài, nhiều tài xế do quá sốt ruột đã điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp, khiến tình hình giao thông càng thêm rối loạn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Anh N.V.T (Hà Nội) cho biết, gia đình anh di chuyển từ Hà Nội đến Thái Nguyên để đi lễ đầu năm. “Quãng đường từ Hà Nội đến nút giao Thịnh Đán chỉ mất khoảng 50 phút, xe cộ lưu thông khá thuận lợi. Tuy nhiên, khi chỉ còn vài km cuối để ra khỏi cao tốc thì chúng tôi phải chôn chân gần một giờ đồng hồ. Mọi người trong xe đều rất mệt mỏi và sốt ruột”, anh T chia sẻ.

Bất cập từ tổ chức đèn tín hiệu giao thông

Theo phản ánh của nhiều tài xế, nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc xuất phát từ việc phân bổ thời gian đèn tín hiệu chưa hợp lý tại nút giao đường tròn Tân Long.

Cụ thể, lưu lượng phương tiện từ cao tốc đổ ra rất lớn, nhưng thời gian đèn xanh chỉ kéo dài khoảng 30 giây, không đủ để giải phóng lượng xe ùn ứ. Trong khi đó, các hướng giao thông nội đô có mật độ phương tiện thấp hơn lại được bố trí thời gian đèn xanh dài hơn, dẫn đến tình trạng mất cân đối trong điều tiết giao thông.

Chị T.L.C (Hà Nội), một người dân di chuyển qua khu vực này, cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ có tai nạn nghiêm trọng nên mới ùn tắc kéo dài như vậy. Nhưng khi đến gần mới thấy nguyên nhân chủ yếu do đèn tín hiệu. Thời gian đèn xanh quá ngắn so với lưu lượng xe từ cao tốc khiến phương tiện ùn ứ dây chuyền kéo dài lên tận tuyến chính”.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có chiều dài 63km, được đầu tư với mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn khoảng một giờ, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, việc ùn tắc kéo dài tại nút giao cuối tuyến đã làm giảm đáng kể hiệu quả khai thác của toàn tuyến đường.

Tình trạng hàng trăm phương tiện phải mất gần một giờ để di chuyển qua quãng đường chỉ khoảng 5km không chỉ gây lãng phí thời gian, nhiên liệu mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Trước thực trạng này, nhiều người dân và tài xế kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cùng đơn vị quản lý tuyến đường sớm rà soát, điều chỉnh lại chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Tân Long theo lưu lượng phương tiện thực tế. Hoạt động tổ chức giao thông hợp lý sẽ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc và đảm bảo hình ảnh văn minh, thông suốt tại cửa ngõ thành phố trong những dịp cao điểm.