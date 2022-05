Ăn thịt nướng nếu kết hợp thực phẩm này nguy cơ ung thư xương tăng cao, chuyên gia khuyến cáo 6 điều nên tránh để hạn chế gây bệnh

Thịt nướng là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng không mấy ai quan tâm trong quá trình nướng có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe như hàm lượng mỡ và cholesterol rất cao.

Đặc biệt, khi ăn thịt nướng, điều được các nhà khoa học lo ngại đấy là việc ăn thịt nướng kết hợp uống nước ngọt có gas có thể dẫn tới nguy cơ bị ung thư xương.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu chỉ uống riêng nước ngọt có gas hoặc chỉ ăn thịt nướng không thì không ảnh hưởng quá lớn tới sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu kết hợp 2 món này với nhau thì chất coffeine có chứa trong đồ uống của cây coca sẽ thúc đẩy sự chuyển động của các ion C sau khi thịt nướng được phân giải. Hiện tượng này gây ra sự suy thoái chất vôi trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự hình thành các tế bào xương. Việc này mà diễn ra quá nhiều lần rất dễ gây biến chuyển bệnh lý dẫn tới ung thư xương.

Để hạn chế tác hại của thịt nướng, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn kèm các loại rau xanh hoặc hoa quả tươi chứa nhiều vitamin C và E như: rau sống, cà chua, củ cải trắng, ớt xanh và các loại quả như táo, đào, chanh. Trong đó hàm lượng vitamin C cao có thể giảm thiểu được các độc tố gây ung thư; còn vitamin E có tác dụng rất tốt trong việc chống lại quá trình oxy hóa. Cách kết hợp ăn uống này có thể giảm thiểu được những tác hại do món thịt nướng mang lại.

6 lưu ý khi nướng thịt giúp hạn chế tác hại cho sức khoẻ

Cắt thịt nhỏ khi nướng

Cắt thịt nhỏ khi đang nướng sẽ làm nước bên trong chảy ra, miếng thịt bị khô và mất dinh dưỡng. Bạn nên để miếng thịt to nướng cho đến khi các mặt se lại, hình thành một lớp vỏ săn chắc.

Nướng thịt với lửa lớn

Một số người có thói quen nướng thịt với lửa lớn để nhanh chín hơn. Tuy nhiên, việc này làm miếng thịt ở bên ngoài trông có vẻ hấp dẫn nhưng bên trong lại chưa kín kỹ. Ngoài ra, thịt tiếp xúc với lửa lớn dễ bị cháy, sinh ra các chất độc có khả năng gây ra ung thư cho con người.

Nướng quá nhiều thứ cùng một lúc

Độ chín của các loại thực phẩm là khác nhau. Do đó, nên chia thành từng loại riêng. Việc làm này vừa giúp tránh bị lẫn mùi các loại thực phẩm, gây mất ngon vừa đảm mọi thứ được nấu chín đều, không gây đau bụng, nhiễm khuẩn.

Dùng giấy nhôm để bọc đồ nướng

Bọc thịt trong giấy nhôm với một lớp bơ là một cách nhanh chóng và dễ dàng để chế biến món nướng. Tuy nhiên các lá nhôm khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ bị nung chảy và thấm vào thịt nướng. Tiêu thụ một lượng thịt nướng được bọc trong lá nhôm có thể gây suy giảm trí nhớ, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Uớp thịt quá lâu

Chúng ta thường có thói quen ướp thịt lâu vì nghĩ rằng nó sẽ làm thịt ngon và đậm đà hơn. Tuy nhiên, lạm dụng gia vị và ướp thịt trong thời gian dài sẽ làm mất đi những chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, việc bảo quản không đúng cách trong lúc ướp thịt có thể làm đồ ăn bị biến chất, nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không làm sạch vỉ nướng

Những mẩu thức ăn thừa con lại khi gặp lửa sẽ cháy và làm ảnh hưởng đến hương vị của món ăn. Bên cảnh đó, để vỉ nướng bẩn còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, gây hại cho sức khỏe.

