Cách ướp thịt nướng ngon, mềm đậm đà khó cưỡng

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 17:30 PM (GMT+7)

Thịt nướng là một món ăn rất ngon, mà yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng món này đó chính là cách ướp thịt nướng sao cho đúng gia vị, tỉ lệ nhất.

Cách ướp thịt nướng ngon

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

- Thịt lợn vai có mỡ: 500g

- Tỏi: 1 củ

- Hành lá: 3 nhánh

- Mật ong: 1 muỗng

- Gia vị: Mắm, muối, hạt nêm, đường, hạt tiêu dầu hào và dầu ăn.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

- Thịt lợn vai rửa sạch với nước muối pha loãng rồi rửa lại bằng nước sạch. Sau đó thái thịt thành hình vuông khoảng 2-3cm; dày 0,5cm.

- Tỏi đem bóc vỏ, đập dập băm nhuyễn. Hành lá bạn cắt bỏ phần râu ở gốc, rồi rửa sạch, thái nhỏ để riêng.

Bước 3: Ướp thịt nướng

- Cho thịt vào bát rồi ướp với 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng nước mắm ngon, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng đầu hành băm nhỏ, 1 muỗng tỏi băm nhỏ và 1/2 muỗng cafe tiêu xay

- Trộn đều rồi ướp khoảng 2 tiếng cho thịt ngấm gia vị.

Cách ướp thịt nướng BBQ

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

- Thịt ba chỉ: 500g

-Tỏi và hành tím: mỗi loại 1 củ

- Gia vị: Hạt nêm, muối, đường, mắm, tiêu xay, tương ớt, dầu hào và dầu ăn.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

- Thịt ba chỉ đem rửa kỹ với nước muối pha loãng rồi xả lại với nước sạch, để ráo. Sau đó thái thành miếng vừa ăn cho vào bát.

- Tỏi và hành tím đem bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi đem đập dập và băm nhỏ, để riêng.

Bước 3: Ướp thịt nướng BBQ

Đem ướp thịt với 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng cafe muối, 1 muỗng dầu hào, 2 muỗng tương ớt, 1/3 muỗng cafe tiêu xay và 1 muỗng dầu ăn.

Tất cả trộn đều và để từ 1 đến 2 tiếng cho thấm gia vị.

Cách nướng thịt

Nướng thịt trên bếp than: chất than thành hình kim tự tháp, sau đó châm lửa. Để 30 phút cho than cháy đỏ đều. Nếu bạn nhóm bếp ban ngày thì khi nhìn thấy than hơi xám là bếp đã có thể dùng để nướng. Sau đó cho các xiên thịt vào vỉ để nướng, điều chỉnh nhiệt độ bằng cách quạt hoặc cho thêm than, giảm nhiệt bằng cách nâng vỉ nướng cao lên. Nướng chín 1 mặt rồi mới lật qua mặt khác.

Nướng thịt bằng lò vi sóng: Rải thịt lên mặt đĩa sao cho các miếng thịt vừa khít nhau, đừng để các miếng thịt thấm vào nhau. Nên dùng đĩa chuyên dụng. Riêng với những lò vi sóng có tích hợp khay nướng, bạn có thể dùng một chiếc đĩa để xếp thịt rồi sau đó đặt lên khay nướng, nên hạn chế thịt trực tiếp lên khay, còn nếu muốn đặt trực tiếp thì nên đặt một chiếc đĩa ở dưới khay để tránh dầu mỡ nhỏ xuống làm bẩn lò. Vặn lò ở chức năng nướng, sau đó cảm thấy đến công đoạn nướng được một nửa (thông thường 5-10 phút tùy theo khối lượng cũng như độ dài miếng thịt) lật miếng thịt lại để giúp thịt được chín đều hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/am-thuc-4-phuong/cach-uop-thit-nuong-ngon-mem-dam-da-kho-cuong-1068310.htmlNguồn: http://danviet.vn/am-thuc-4-phuong/cach-uop-thit-nuong-ngon-mem-dam-da-kho-cuong-1068310.html