7 món ăn kỳ lạ nhất ở Ý, nghe tên xong chưa chắc bạn đã dám ăn

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Bỏ qua các món Ý quen thuộc, bạn có dám ăn thử các món như phô mai giòi, thịt chuột, dạ dày bò… không?

Đồ ăn Ý nổi tiếng với mì ống, pho mát, pizza, lasagna, thịt đông lạnh, kem gelato… Nếu có dịp đến đây, ngoài việc thưởng thức các món ăn quen thuộc, bạn có thể thử thách lòng can đảm của mình với các món độc đáo khác.

1. Casu Marzu (phô mát giòi)

Pho mát Pecorino được làm từ sữa cừu, sau đó để trong một thời gian dài ở nhiệt độ thích hợp để sản sinh ra những con giòi. Chính những con giòi này khiến cho pho mát có vị hăng đặc biệt, tạo ra vị khác lạ được không ít người yêu thích.

Pho mát giòi hiện bị Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cấm sản xuất do lo ngại mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, trong thị trường chợ đen vẫn còn sản xuất và bán loại pho mát này với giá gấp đôi so với phiên bản pecorino không giòi.

Với những người lần đầu nhìn thấy món ăn này, dù chưa biết mùi vị như thế nào, nhưng chỉ việc nhìn thấy những đàn giòi lúc nhúc trong miếng pho mát cũng đủ khiến cho ai nấy đều phải rùng mình.

2. Lampredotto (Dạ dày bò)

Món ăn này thường bày bán trên đường phố, giống như một món bánh mì kẹp thịt nhìn khá hấp dẫn cho tới khi bạn biết được nhân bên trong của chúng làm từ nguyên liệu gì.

Lampredotto thực chất không phải là thịt, nó là một lớp niêm mạc dạ dày thứ 4 của con bê 18 tháng tuổi nên có vẻ ngoài hơi nhăn nheo. Dạ dày bò sau khi được làm sạch nhiều lần sẽ được hầm với cà chua, hành tây, cần tây và một số gia vị. Khi cho nó vào trong bánh mì, người ta sẽ rưới thêm nước sốt rất thơm nên món ăn có vẻ rất hấp dẫn.

3. Dormice (Thịt chuột sóc)

Loài chuột sóc này sinh trưởng rất nhiều ở châu Âu, ngay từ thời La Mã chúng đã được xem như một loại thịt thơm ngon và được người Rome cực kỳ yêu thích. Thông thường, thịt chuột sóc sẽ được nhồi các loại hạt, thịt băm, thảo mộc, gia vị bên trong rồi đem nướng lên. Hiện nay, món ngon này được tiêu thụ rất hạn chế do loài chuột sóc đã được bảo vệ, nhưng ở một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng Calabria, miền Nam nước Ý, nó vẫn được tiêu thụ hằng ngày.

4. Gan gà Tuscan Crostini

Đối với một số du khách, gan gà được xem là món ăn kỳ lạ khi ghé đến Ý, nhưng người dân ở đây lại xem nó như món ngon khó cưỡng lại được. Gan gà sẽ được chế biến thành pate, sử dụng thêm tim và cá cơm để tăng thêm hương vị.

Gan gà của Ý khác với món pate gan của người Pháp, nó đơn giản, không nhuyễn mịn và thường được ăn kèm với bánh mì nướng.

5. Bánh mì kẹp lá lách bò

Cũng là bánh mì kẹp thông thường, nhưng thay vì kẹp thịt thì sẽ được thay thế bằng lá lách bò. Lá lách bò được dùng kèm với caciocavallo (phô mai sữa đông) hoặc phô mai ricotta, cùng nước cốt chanh.

6. Sanguinaccio dolce (Bánh tiết heo)

Sanguinaccio dolce là một loại bánh pudding của Ý, được làm từ tiết heo trộn với kem đánh bông lên, cùng socola, sữa, hạt thông, nho khô, đường. Ở Naples, món này được xem là món tráng miệng truyền thống và có thể tìm thấy ở nhiều vùng khác nước Ý. Tùy theo từng địa phương mà nó có các biến thể khác nhau, có thể làm thánh pudding hoặc chấm với bánh ngọt.

7. Songbirds (Chim sơn ca)

Những chú chim sơn ca không phải để hót cho người Ý nghe mà trở thành món ăn “kinh dị” trong ẩm thực nước Ý. Những chú chim này sẽ được nhồi thịt ngẫu nhiên, bao gồm thịt lợn, thịt bò, thỏ và thậm chí cả những loài chim nhỏ khác, được nhúng qua socola và đem nướng. Sau đó, nó được ăn kèm với bánh bông lan nhân kem hạt phỉ. Người ta sẽ ăn ngấu nghiến toàn bộ xương của chim sơn ca, không chừa lại bất cứ thứ gì. Bạn có thể tìm thấy món ăn này ở thị trấn Bergamo.

Nguồn: http://danviet.vn/7-mon-an-ky-la-nhat-o-y-nghe-ten-xong-chua-chac-ban-da-dam-an-5020216718592519.htm