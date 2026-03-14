Quán cà phê ngập hoa tươi và cây xanh thành điểm 'sống ảo' của nàng thơ

Mở cửa từ cuối tháng 1, quán cà phê trên phố Châu Long nhanh chóng trở thành điểm 'sống ảo' được nhiều bạn trẻ Hà Nội tìm đến.

Mặt tiền quán cà phê mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển với mảng tường tông trắng kem kết hợp phần tường xanh xám ở phía trên, tạo nên tổng thể hài hòa và nhã nhặn.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là phần đỉnh mặt tiền được thiết kế theo dạng mái vòm uốn lượn. Các ô cửa sổ và cửa chính không làm theo hình chữ nhật đơn thuần mà được bo góc ở phía trên, tạo sự đồng bộ với đường nét uốn lượn của phần mái. Quán mở cửa từ 8h đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, và từ 7h30 đến 23h vào cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

Không gian tầng một nổi bật với quầy hoa tươi được thay mới thường xuyên, kết hợp cùng nhiều loại cây xanh, tạo cảm giác như một 'khu rừng nhỏ'. Nhờ phông nền rực rỡ và ngập tràn sắc xanh, khu vực này trở thành góc chụp được nhiều bạn trẻ yêu thích khi ghé quán.

Không gian bên trong tầng hai mang phong cách cổ điển với tông màu trầm ấm của gỗ và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Những bức tường được xử lý theo kiểu loang màu tạo cảm giác cũ kỹ, kết hợp cùng đèn chùm treo trần và các đèn bàn ánh sáng ấm, gợi không khí hoài niệm.

Ở một góc phòng, đàn piano gỗ được đặt cạnh kệ trang trí với bình hoa và những cành cây tạo hình nghệ thuật, góp phần hoàn thiện tổng thể không gian.

Hệ thống cửa sổ lớn chạy dọc hai bên tường, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Tại khu vực này, mỗi bàn đều được đặt một bình hoa nhỏ, góp phần tạo điểm nhấn trang trí và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn cho không gian.

Không gian nhà kính tầng ba được bao quanh bởi nhiều chậu cây xanh lớn nhỏ, tạo cảm giác như một khu vườn thu nhỏ giữa quán. Ánh sáng tự nhiên từ mái kính chiếu xuống giúp không gian luôn sáng và thoáng. Điểm nhấn là chiếc ghế sofa họa tiết xanh nổi bật đặt ở trung tâm, phía sau là tủ gỗ trang trí cùng các chậu cây, tạo nên phông nền hài hòa, thích hợp để ngồi chụp ảnh.

Quán được thiết kế ba tầng với hai dãy nhà đối xứng. Mỗi tầng gồm hai không gian rộng rãi, được bài trí tỉ mỉ, tổng sức chứa khoảng 50 khách cùng lúc.

Kết nối hai dãy nhà là hệ thống cầu thang gỗ sẫm màu đặt ở vị trí trung tâm, bên cạnh khoảng giếng trời giúp lấy ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ công trình.

Hoàng Thị Thu Thảo (20 tuổi, phường Cầu Giấy) diện váy dài tông trắng với phần thân ren ôm dáng và chân váy voan bồng bềnh, mang phong cách nữ tính, nhẹ nhàng như váy dạ tiệc. Cô cho biết ấn tượng với không gian trưng bày nhiều hoa tươi, nhờ đó dễ dàng chụp được những bức ảnh mang vibe nàng thơ, trong trẻo.

Nữ du khách trong ảnh sinh năm 1994 cho biết biết đến địa điểm này qua mạng xã hội, đặc biệt sau khi xem các video trên TikTok nên 'fomo' đến trải nghiệm.

Những lần ghé trước, dù ấn tượng với cách trang trí nhiều hoa và cây xanh, cô lại không chụp được hình vì quán quá đông. Lần này, cô có cơ hội ghi lại một vài bức ảnh ưng ý. Góc trước cửa quán là nơi cô thích nhất vì mang lại cảm giác chill. Cô cũng cho biết mỗi tuần thường đi cà phê khoảng 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn, và ưu tiên những quán có không gian đẹp, mang phong cách nàng thơ, hoa lá.

Kim Nhật Linh (sinh năm 2006, Yên Hòa, Cầu Giấy) có mặt tại quán từ 10h30. Để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, cô bắt đầu trang điểm từ 8h sáng, chuẩn bị váy áo, máy ảnh và di chuyển đến quán, cô ví von quá trình chuẩn bị giống như đi đám cưới.

'Dịp này, tôi tranh thủ thực hiện bộ ảnh vì cuối tuần tới là sinh nhật của mình, và số ảnh chụp có thể đủ để đăng dần từ giờ đến cuối năm', cô nói.

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn quán cà phê, Linh cho biết quán gây ấn tượng nhờ không gian thoáng và ánh sáng giếng trời khá đẹp, phù hợp để chụp ảnh.

Khu vực cầu thang nằm giữa hai dãy nhà là góc được nhiều khách lựa chọn để chụp ảnh nhờ tông màu gỗ trầm ấm và nguồn ánh sáng tự nhiên từ giếng trời.

Góc ban công sắt uốn cong theo phong cách Juliet - dạng ban công nhỏ chỉ nhô nhẹ khỏi tường với lan can bảo vệ, thường thấy trong kiến trúc cổ điển châu Âu. Ban công được điểm xuyết bởi những bụi dạ yến thảo hồng, đỏ nở rực, tạo điểm nhấn nổi bật cho mặt tiền và trở thành một trong những góc chụp ảnh lãng mạn được nhiều khách yêu thích.

Menu đồ uống của quán khá đa dạng với nhiều lựa chọn. Giá thành được định vị ở phân khúc cao, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT. Chẳng hạn, một cốc matcha sữa dừa có giá niêm yết 85.000 đồng; sau khi cộng 4.250 đồng phí dịch vụ và 7.140 đồng thuế, tổng số tiền khách phải trả là 96.390 đồng.

Dù không gian quán khá rộng, nơi đây thường xuyên rơi vào tình trạng kín chỗ, kể cả vào ngày thường. Khu vực để xe cũng khá hạn chế, vì vậy khách nên đến sớm hoặc chủ động tìm điểm gửi xe gần đó khi lượng khách tăng cao.